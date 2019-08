El designado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, envió esta noche un mensaje al país en el que aseguró sentirse totalmente capacitado para tomar las riendas del gobierno.

De ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado, el ex comisionado residente se convertiría en el gobernador de Puerto Rico tras concretarse la renuncia del actual primer ejecutivo, Ricardo Rosselló.

No obstante, su nominación enfrenta obstáculos en la Asamblea Legislativa, sobre todo ante en la Cámara alta. Hasta el momento, y admitido por el propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Pierluisi no cuenta con los votos suficientes para ser confirmado.

La Cámara celebrará una vista pública mañana, mientras que el Senado lo hará el lunes.

Aquí reproducimos íntegras sus palabras:

Hermana y hermano puertorriqueño,

Me dirijo a ti porque a ti me debo. Tú me conoces y sabes que desde el servicio público siempre he trabajado poniendo a Puerto Rico primero. En medio de esta tormenta que hemos estado viviendo todos, me he puesto a tu disposición, ofreciéndote lo mejor de mí, para llevarnos a puerto seguro.

Nuestro pueblo se merece un proceso ágil y ordenado para la sustitución del Gobernador.

Mañana he sido citado a una vista pública a las 9 de la mañana en la Cámara de Representantes, y agradezco la oportunidad que me brindan pues estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta y atender cualquier inquietud en cuanto a mi nombramiento.

Hoy más que nunca nuestro pueblo necesita un liderato sensato y receptivo, firme, pero a la vez sensible, para que el gobierno cumpla con tus necesidades, te brinde los servicios que te mereces y responda a tus aspiraciones.

Tú conoces mi hoja de servicio a Puerto Rico como Secretario de Justicia por cuatro años y como Comisionado Residente por ocho años. Abogué por ti desde esos cargos, y cuando sea tu gobernador, mi lealtad seguirá estando contigo, y te defenderé donde sea, ante el gobierno federal, ante la Junta Fiscal y ante cualquiera! Esa experiencia de trabajo por nuestra gente, así como mis años en la práctica privada, me hacen sentir totalmente capacitado para tomar las riendas de nuestro gobierno. Es mucho lo que hay que hacer y no tenemos tiempo que perder.

Desde que fui designado y asumí el cargo de Secretario de Estado, he recibido un apoyo enorme de parte de todos los sectores cívicos y políticos, el cual recibo con mucha humildad y agradecimiento. Esas palabras de aliento y demostraciones de confianza y de cariño afianzan aún más mi compromiso inquebrantable contigo.

Tú y todo el pueblo se han expresado. Han pedido unidad de propósito, prioridades claras y sensibilidad hacia sus necesidades. Yo te he escuchado y tú eres mi norte.

Yo sé que tu tenías la esperanza de que este nombramiento se atendiera hoy. Yo lo entiendo. Es lógico. A ti, a todos, nos urge certeza y tranquilidad. Yo tengo fe de que a partir de mañana comencemos a pasar la página de los acontecimientos tan lamentables de las pasadas semanas.

Como tú, confío en que con el favor de Dios pronto pueda comenzar a servirte, ahora como tu gobernador.