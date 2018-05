El representante José González, presentó hoy el proyecto conocido como Ley de Turnos Preferentes Durante Emergencias en Puerto Rico que dispone que tras una de ellas se establezcan turnos preferentes en los puestos de gasolina para que los médicos, enfermeros, paramédicos, policías, bomberos y estaciones de radio y televisión pueden ser preferentes en el momento de abastecerse de gasolina.

González dijo que "luego del azote de los huracanes Irma y María hemos aprendido lo suficiente para mediante legislatura tomemos las herramientas necesarias de primeros auxilios. Fueron muchos los profesionales destacados en el campo que no pudieron llegar a sus labores, porque las largas filas no permitían que ellos abastecieran su tanque de gasolina".

Según expone la pieza legislativa se busca establecer turnos destacados para servicios a los miembros de los negociados del Departamento de Seguridad Pública, empleados de hospitales y de medios de comunicación.

A su vez incluye a miembros del Departamento de Seguridad Pública o sus negociados, empleados y contratistas de las instituciones hospitalarias, empleados y contratistas de emisoras de televisión, empleados y contratistas de emisoras de radio, miembros de la prensa, de las fuerzas armadas, empleados y contratistas de Homeland Security (HS) y empleados y contratistas de FEMA.

"Son numerosas las lecciones que hemos aprendido luego del mencionado desastre natural. Muchas de estas lecciones han desembocado en la adopción de nueva política pública con el propósito de prevenir o mitigar los daños que puede provocar un fenómeno atmosférico", dijo en un comunicado el legislador.

Añadió que a solo días de la nueva temporada de huracanes es mejor prevenir y tener leyes que ayuden en el bienestar social de todos los ciudadanos.

"La conciencia social de los operadores de la mayoría de los establecimientos determinó los turnos preferenciales, ahora con este proyecto de ley se determina mediante identificación los sectores que pueden ayudar en las emergencias", concluyó el representante novoprogresista.