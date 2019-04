El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Víctor Parés Otero prometió esta mañana que presentará legislación para evitar el fenómeno que se produjo tras el paso del huracán María en la isla, cuando la Autoridad deEnergía Eléctrica (AEE) le cobró a sus abonados por la transmisión y la distribución de energía que no produjo, sino que fue provista por generadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

Parés Otero presidió esta mañana una vista de la Comisión cameral de Desarrollo Económico y Energía, a donde acudió Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía, entidad que falló en contra de varios clientes de la corporación pública que se quejaron de la citada práctica de la AEE.

En síntesis, el Negociado de Energía encontró que la AEE no facturó a sus clientes por combustible que fue sufragado por USACE, pero ese ahorro fue distribuido entre todos los clientes y no solamente los residentes de los tres municipios. Según Avilés, la ley orgánica de la AEE no permite que se haga esa distinción entre clientes. Además, el Negociado de Energía concluyó que la AEE sí podía facturar por la energía generada por esos aparatos ya que fue distribuida a los clientes con infraestructura de la compañía de la luz.

Al finalizar la vista, Parés Otero describió el estado de derecho que analizó el Negociado de Energía para tomar la decisión como un “enredo”.

“La realidad es que aún sigue eso en el aire, siguen las dudas. Las fórmulas que utilizan no son muy claras, aunque la AEE alega que ellos no facturaron porque no lo generaron… esto no estuvo claro”, dijo Parés Otero a El Nuevo Día.

El legislador explicó que examinará legislación local y en Estados Unidos para evitar que este escenario no se repita.