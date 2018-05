Washington - La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) – sede de la Comisión de Igualdad del gobierno-, obtendría un aumento de $514,000 en su próximo presupuesto, de acuerdo al proyecto que el gobernador Ricardo Rosselló ha enviado a la Junta de SupervisiónFiscal a cargo de las finanzas de la Isla.

El nuevo proyecto del Gobernador sometido a la JSF propone un presupuesto de $3,761,000 para PRFAA durante el año fiscal 2018-2019 que comienza en julio. Es aún más grande que la primera versión presentada por el gobernador a la JSF.

Prfaa representa al gobernador de Puerto Rico en la capital federal, donde las autoridades puertorriqueñas han incrementado la presión en favor de fondos para la reconstrucción de la Isla tras el azote del huracán María.

Desde Prfaa también se ha coordinado la puesta en marcha de la agenda del gobernador Rosselló a favor de la inscripción de electores boricuas, principalmente en Florida.

La primera propuesta presupuestaria del gobernador incluía $320,000 para gastos de la oficina de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, lo que representaría un aumento de $12,000.

Entonces, en momentos en que está sobre la mesa el recorte de las pensiones de los jubilados del gobierno, se precisaba un apartado de ‘pay as you go’, que legisladores de la Isla piensan se refiere al retiro de ex empleados de Prfaa.

Prfaa no ha hecho comentarios esta semana sobre su próximo presupuesto, a pesar de varios intentos para que expliquen la razón del aumento.

El presupuesto de Prfaa fue uno de los que defendió el gobernador en sus negociaciones con la JSF sobre la derogación de la ley 80, que protege a los trabajadores de la empresa privada frente a despidos injustificados.

Durante este año fiscal, con un presupuesto de alrededor de $3.25 millones, Prfaa ha suscrito contratos de por lo menos $1.24 millones con empresas de cabildeo y relaciones públicas.

Hoy, Prfaa fue sede de la tercera reunión en Washington D.C. de la Comisión de Igualdad nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló para presionar en favor de la admisión de Puerto Rico como estado 51 de EE.UU., tras el plebiscito de hace más de 11 meses.

A pedidos del ex beisbolista Iván Rodríguez, la Comisión de Igualdad no recibe fondos públicos, más allá del uso de la oficina de Prfaa, según ha dicho el gobernador.

De acuerdo a un tuit de la Comisión, a la reunión de hoy asistieron, por lo menos, el exgobernador Luis Fortuño, la delegada republicana Zoraida Fonalleda, el presidente de los demócratas de la Isla, Charlie Rodríguez, y el activista republicano Alfonso Aguilar.

No está claro si Iván Rodríguez, miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, asistió a la reunión. Rodríguez no estuvo presente en las reuniones anteriores en Washington, que han incluido visitas a miembros del Congreso.

Tampoco se conoce si el exgobernador Carlos Romero Barceló asistió a la reunión.

El ex gobernador Pedro Rosselló, quien preside la comisión, estuvo esta tarde en San Juan, donde asistió al mensaje de presupuesto del gobernador.

Prfaa, por otro lado, ha anunciado que el gobernador Rosselló y la comisionada González encabezarán el jueves en Washington D.C. una ceremonia en recordación de los militares puertorriqueños caídos en las guerras estadounidenses.

Según Prfaa, la actividad – que había sido anunciada antes en las redes sociales por la Comisión de Igualdad creada por el gobernador-, tendrá lugar a partir de las 11:00 a.m. en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial, en el parque central de la capital estadounidense.

Originalmente, en Twitter, la Comisión de Igualdad indicó que el evento sería una manifestación o mítin (rally).