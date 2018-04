Los senadores José Vargas Vidot y Miguel Pereira radicaron hoy un proyecto de ley que tiene como fin despenalizar la posesión de todo tipo de sustancia controlada y que la fiscalía tenga que probar más allá de toda duda si pretende acusar a un individuo por intentar distribuirla o venderla.

La medida, por un lado, deroga el artículo 404 de la lista de la ley que prohíbe la posesión. Además, en el caso de la marihuana, establece que se entenderá por uso personal la posesión de hasta cinco gramos. La medida no establece cantidades específicas en cuanto a otras sustancias y, según los proponentes del proyecto, la pieza deja ese aspecto en manos del tribunal.

“No es un proyecto que legaliza el uso, pero descriminaliza todo lo que es la posesión de una sustancia controlada para el uso personal”, dijo Vargas Vidot en una conferencia de prensa junto a Pereira.

Vargas Vidot criticó el estado de derecho actual que ha enviado a “miles” a la cárcel por la posesión de una sustancia controlada al describir el sistema actual como “prohibicionista”.

“Ha perdido vigencia hoy día y ha llevado a miles de personas a las cárceles al no cometer ningún delito violento. Llegaron allí porque existe la idea de que todo el mundo que posee sustancias controladas tiene intención de distribuir”, sostuvo Vargas Vidot, quien tiene amplia experiencia trabajando con adictos.

Pereira aclaró que la aprobación de la medida no elimina penalidades para la fabricación y el trasiego de sustancias controladas.

“Elimina todo lo demás. No puedes vender drogas, no puedes distribuir drogas y no puede emplearte en el trasiego de sustancias controladas, pero entendemos que la posesión de una cantidad de drogas para uso personal no debe ser un delito y eso es lo que hace el proyecto”, dijo Pereira, un exsecretario de Corrección y exsuperintendente de la Policía.

El proyecto también enmienda otros artículos de la Ley de Sustancias Controladas, como el que prohíbe la posesión -para uso personal- en planteles escolares y sus alrededores.