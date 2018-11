Los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día reflejan que se requieren “cambios trascendentales” para mejorar la imagen en deterioro que el pueblo tiene sobre el desempeño de la Legislatura, aseguró hoy el representante del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández.

Para el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, los resultados no se limitan a la percepción sobre uno u otro partido, sino que responden a un malestar generalizado del país respecto a la manera en que la Legislatura ha manejado los asuntos del pueblo durante los últimos cuatrienios.

“Aquí hay un error grande de ambos partidos (Nuevo Progresista y Popular Democrático) que han ido deteriorando y lacerando la imagen de la Asamblea Legislativa para que el choque de ideas no se dé”, acotó.

La Encuesta de El Nuevo Día refleja que casi la mitad de la población opina que el desempeñode la Asamblea Legislativa no ha cumplido con las expectativas a dos años de haber entrado en funciones. El 45% de los encuestados opinó que el desempeño ha sido peor de lo esperado, 33% igual a lo esperado y solo un 14% piensa que fue mejor de lo esperado. Un 8% contestó que no está seguro.

Hernández criticó tanto a penepés como populares por dejar a un lado la fiscalización al Ejecutivo y el velar por el cumplimiento de la política pública, factores que, según él, son la causa por la que se nombró a una Junta de Supervisión Fiscal para custodiar el manejo de las finanzas y la deuda pública de la isla.

“Esa debilidad, esa falta de compromiso, de carácter de los legisladores es la que ha causado que ahora tengamos una Junta que diariamente tiene que estar alerta. Lo que está haciendo la Junta es el trabajo de la Asamblea Legislativa”, sentenció.

“Si nosotros estuviéramos administrando bien, a pesar de la realidad del status, nadie hubiera venido aquí, nadie tuviera controversias con Washington y el gobierno federal. Para mí, esa figura que por lo menos en los últimos 20 a 25 años ha ido erosionando es la Asamblea Legislativa”, agregó.

Del mismo modo, criticó a los políticos que tras ser elegidos por el pueblo, se enfrascan en mantener el poder y mantienen una actitud defensiva, en vez de enfocarse en los asuntos del país que requieren atención.

Opinó que para mejorar la imagen de la Legislatura se requieren personas que no estén pensando desde el primer día en la reelección y que no tengan miedo a cumplir con las promesas de campaña que hacen y a cuestionar la ejecución de los gobernantes.

“El problema aquí es que lo que se esbozó en las dos campañas de los últimos dos cuatrienios, lo que se le presentó al país fue una cosa y lo que se gobernó fue otra”, indicó.

No obstante, enjuició que la Asamblea Legislativa de la pasada administración se adjudicó las decisiones que tomó, mientras la actual ha entrado en un “oscurantismo político” mediante el que aprueban medidas sin siquiera ir a vistas públicas y echando a un lado las minorías políticas.

Por su parte, el senador popular Eduardo Bhatia destacó que los resultados muestran la falta de credibilidad en el gobierno del país.

"Lo más revelador de la encuesta publicada hoy es que evidencia que la crisis más grande que tiene Puerto Rico es la falta de credibilidad en el gobierno. Para restaurar esa credibilidad hacen falta las voces de todos los renglones del país que hablen con la verdad y rechacen la politiquería, las falsas promesas y los engaños al pueblo", dijo en declaraciones escritas.

En cambio, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, indicó esta mañana que, aunque reconoce que los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día sirven de instrumento para evaluar la gestión del Senado y la Cámara de Representantes, la Legislatura no puede juzgarse como un conjunto que mida a todos con la misma vara.

“Las encuestas siempre son una radiografía que hay que tomarlas como instrumento. En el caso mío como senador, soy el principal crítico del trabajo que yo mismo realizo, pero la encuesta no me cubre a mí, cubre a los presidentes de los cuerpos y a la Asamblea Legislativa en general. En ese sentido, eso le corresponde a cada uno hacer su examen de conciencia”, sostuvo el legislador al reaccionar sobre los resultados.

El legislador también evitó hacer comentarios específicos sobre los resultados respecto a la aprobación y el desempeño de los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez que refleja el estudio realizado entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre mediante 1,000 entrevistas en todo Puerto Rico, excepto Vieques y Culebra.

“Más que reaccionar o hacer juicio sobre el cuerpo (legislativo) y su manejo, te puedo hablar de mi rol. Los demás tendrán que responder por el de ellos”, reiteró Dalmau, quien reconoció que el Senado ha dado paso a muchas medidas de su autoría en temas económicos, universitarios, ambientales, política pública y sobre la Junta de Supervisión Fiscal.

La Encuesta mostró que la desaprobación hacia el presidente de la Cámara de Representantes refleja un aumento (40% desaprueba su labor), mientras que el nivel de aprobación de Rivera Schatz como líder senatorial se mueve hacia la neutralidad (37% desaprueba, 31% ni aprueba ni desaprueba)

“Yo me siento orgulloso de la labor hecha aunque sé que hay mucha otra legislación que no se ha considerado, pero la opinión sobre cada uno de los otros componentes hay que evaluarla individualmente porque lo que ocurre es que no hay un criterio uniforme para evaluar a un legislador”, dijo Dalmau.

“Estoy enfocado en mi trabajo, lo que hagan los otros legisladores yo creo que se debe evaluar individualmente”, agregó.