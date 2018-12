El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, rechazó hoy, lunes, una baja participación de delegados durante la asamblea general de la colectividad que se celebró ayer en Río Grande y descartó que se hayan producido irregularidades en el proceso de elección de delegados de la colectividad.

Según Torres, unos 2,300 delegados participaron de la elección de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del partido. La colectividad tiene unos 4,000 delegados.

“No hay manera que voten el 100 por ciento de los delegados, la gente estaba allí, la gente vio el proceso. Fue la participación más alta de delegados”, sostuvo el presidente popular en entrevista radial con Radio Isla 1320.

Torres reconoció que en muchos municipios aún quedan espacios de delegados vacantes debido a que los alcaldes o presidentes municipales no han culminado los procesos de reorganización.

El también senador aceptó que hubiese preferido convocar la asamblea cuando estuvieran todos los delegados electos, pero argumentó que “el proceso se hace conforme al reglamento”.

“A mí no me preocupa la participación incluso en año electoral”, añadió.

Por otro lado, Torres descartó que durante el proceso de la elección de delegados del partido se hayan producido irregularidades.

Según trascendió, el presidente del comité municipal de la colectividad en Guaynabo, Ricardo “Richie” Vicens, envió una carta al PPD denunciando irregularidades durante la elección de delegados en su municipio en la que quedaron espacios sin cubrir.

“La palabra traqueteo yo no la voy a permitir, si Richie Vicens tiene pruebas, que las lleve hasta el foro más alto en el partido. La pregunta que me hago es porque hay espacios sin cubrir de delegados del partido, evidentemente no hicieron el trabajo de reorganización en Guaynabo”, sostuvo.

El presidente dijo que durante la elección de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del partido ayer en Río Grande no hubo planteamientos dirigidos a posibles traqueteos.

“Yo no opero así, si identifico alguna irregularidad hasta ahí llegó”, aseguró.