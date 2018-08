El representante novoprogresista Juan Oscar Morales dijo esta mañana que continuará con su investigación del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) y no descartó realizar una vista ocular de sus instalaciones en la fecha y hora que sea.

De hecho, tiene pautada para este viernes una vista en el Capitolio de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes donde están citados varios funcionarios del NCF para investigar una serie de irregularidades administrativas en la dependencia.

Morales también tronó contra la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien emitió esta mañana su fallo en contra de la Cámara al determinar que la petición de mandamus no era el recurso legal adecuado para lograr que el NCF abriera las puertas de sus instalaciones de manera irrestricta a una vista ocular legislativa ya que, entre otras cosas, así no lo dispone la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública, sombrilla que cobija el NCF.

Al finalizar su sentencia, Roques Arroyo invitó a las partes, entiéndase a la Cámara de Representantes y al NCF a que evalúen la posibilidad de llegar a un acuerdo como el propuesto por el gobierno en una vista ayer en el Tribunal de San Juan: establecer un periodo de 20 a 40 días en que se celebre la vista ocular y que esa visita de los legisladores de las comisiones de Salud y Seguridad Pública se haga en horas laborables.

Morales dijo que él favorecería una apelación a la sentencia, pero tiene que discutirlo con la representación legal de la Cámara. El presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, no se ha expresado sobre el asunto.

“No tengo problema en sentarme a negociar eso. Pero establecer un horario es establecerle pautas a la Legislatura de cómo, cuándo y dónde podemos hacer la investigación. Me niego a aceptar ese tipo de acuerdo, le pone limitaciones a la rama legislativa. Me limitan a horas laborales, ¿y cuando mueven cadáveres a las 4:00 a.m.? ¿Esos no son horas laborales? Para unas cosas pueden estar a esa hora y para otras no”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Morales, acto seguido, tronó contra Roques Arroyo al señalar que “a veces la justicia es ciega”.

También argumentó que ninguna ley orgánica de agencia alguna en el gobierno consigna específicamente que los legisladores tendrán derecho a realizar vistas oculares en sus instalaciones.

“Voy a seguir con la investigación y en algún momento, si entiendo pertinente, voy a hacer una vista ocular sin avisar. La jueza se equivocó y le hace un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico”, dijo al recordar que la Legislatura tiene una facultad, reconocida por jurisprudencia y la propia Constitución, de investigar al poder ejecutivo.

“Quiere decir que si pasa algo tenemos que mirar a la izquierda o a la derecha”, agregó.

En su sentencia, Roques Arroyo recuerda, al citar jurisprudencia también, que el poder de investigación de la Legislatura es amplio, pero no absoluto, que la resolución de investigación aprobada por la Cámara no tiene rango de ley y que el NCF goza de cierta discreción, por motivos de salud, seguridad y protección certificaciones de operaciones, para regular investigaciones como la que pretende hacer la Cámara del interior de cinco vagones refrigerados en sus predios donde se almacenan, hasta ayer, 74 cadáveres y cuatro osamentas.

“Este Tribunal concluye que existe un grado de discreción en cómo en NCF puede permitir acceso para que terceros realicen una inspección de sus instalaciones. Por tanto, el mandamus no es el recurso adecuado en derecho, toda vez que existe un grado de discreción que cobija al NCF”, lee la sentencia.

El NCF reaccionó por escrito a la sentencia de Roques Arroyo.

“Acogemos la sentencia emitida hoy por el honorable tribunal. En el NCF reconocemos la política pública del gobernador Rosselló Nevares de transparencia. Igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar con la importante labor legislativa para mejorar el servicio que a diario ofrecemos al público. El NCF, como ha permitido en el pasado, estará disponible para recibir a los legisladores para que puedan realizar sus informes sobre nuestras importantes funciones”, lee el mensaje suscrito por la subcomisionada del NCF, Mónica Menéndez.