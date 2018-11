Tras reportarse una nueva fatalidad por la violencia machista en Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró que su administración ha dado pasos para atender el problema y pidió que sectores que recientemente han protestado contra su gobierno, se unan al esfuerzo de encontrar soluciones.

“Esto no debe ser un asunto de confrontación. Estoy seguro de que esto une a la gran mayoría de los puertorriqueños. Por qué no buscamos espacios para llegar a los objetivos de que no tengamos una víctima más de violencia doméstica”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en San Sebastián.

Rosselló Nevares indicó que el problema de violencia contra las mujeres es un asunto que el gobierno no puede trabajar solo, por lo que instó a las organizaciones civiles, comunitarias, políticas, gubernamentales y privadas a unirse en atender el problema.

Rechazó, del mismo modo, que algún sector pretenda imponer su criterio sobre el asunto, al aludir indirectamente al Colectivo Feminista en Construcción, grupo que durante el pasado fin de semana realizó una protesta presionando al Ejecutivo que firme una orden ejecutiva que redactaron declarando una emergencia en el país por la violencia machista. Dicha protesta terminó con un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, justo en el día en que la Organización de Naciones Unidas conmemora la muerte de las hermanas Mirabal de la República Dominicana y reclama que no haya más violencia contra las mujeres.

“Mi compromiso es trabajar de manera abierta con todos los grupos de la sociedad para encontrar una solución”, dijo el mandatario.

En lo que va de año 23 mujeres han muerto en manos de su pareja en la isla. El caso más reciente surgió en Trujillo Alto en la madrugada de hoy. La víctima fue identificada como Ana María Morris Colón, de 60 años.

El gobernador resaltó que su administración ha dado pasos para atender el problema, promulgado enmiendas a la Ley 54, que atiende el tema de violencia doméstica, promoviendo la igual paga a las mujeres en los talleres de trabajo y desarrollando talleres en las escuelas sobre la equidad de los géneros y la prevención de la violencia.