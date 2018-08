El presidente del Partido Nuevo progresista (PNP), Ricardo Rosselló, hizo un llamamiento esta tarde a sus huestes para que autoevalúen el partido para hacerlo “más abierto y más poderoso que nunca”.

“Yo los invito a todos a que veamos y autoevaluemos nuestro partido para hacerlo uno más abierto y más poderoso que nunca. Uno que le dé la apertura a todos los puertorriqueños a que puedan traer mejores y más ideas. Uno que sea agente de transformación y que no tenga miedo de asumir nuevas causas cuando son justas y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Ese es el reto que tenemos todos aquí”, aseveró Rosselló a los novoprogresistas que hoy llegaron al parque Luis A. “Wito” Morales de Ponce.

El parque fue el lugar seleccionado para efectuar un pasad/ía para conmemorar los 51 años de la fundación del PNP. El evento fue dedicado al exsecretario y uno de los fundados de la Palma, Rafael “Rafy” Rodríguez Aguayo y los presidentes de unidad del PNP.

Rosselló llegó cerca de la 1:00 p.m. a la tarima acompañado de su esposa, Beatriz Rosselló. En la tarima le acompañaron algunos alcaldes y legisladores de la Palma. Pero fue notable la ausencia de dos de los tres vicepresidentes del PNP: Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González. Aunque era prácticamente imposible llegar al parque en auto, por lo que la mayoría de los novoprogresistas optó por caminar, el lugar no estaba repleto como sucedía en el pasado con este tipo de actividad lo que hacía difícil caminar entre la gente.

Rosselló centró su mensaje en los postulados de igualdad y justicia social que rigen la ideología de la estadidad.

“No debe ser normal que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, seamos ciudadanos de segunda clase. Yo no me conformo con eso. A mí me da vergüenza tener que explicar eso”, afirmó.

“Tenemos que cambiarlo. Trabajemos por la igualdad plena que solamente nos trae la estadidad”, agregó Rosselló quien recibió de respuesta un aplauso.

Culminó su mensaje diciendo “Lo mejor está por venir”, una de las frase que utilizaba su padre, Pedro Rosselló mientras ocupó la gobernación.