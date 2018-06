El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo esta mañana que es "insostenible" que los 14 Centros de Diagnóstico y Tratamiento del gobierno se queden sin un solo centavo para operar el próximo año fiscal, como propone la Junta de Supervisión Fiscal.

"Es insostenible. Vimos que algunos hospitales privados cerraron operaciones (durante la emergencia del huracán María), porque no podían atender público. ¿Entonces el gobierno va a cerrar sus hospitales? ¿La alternativa es que no haya sitios a dónde acudir para una emergencia?", cuestionó el líder senatorial en un aparte con la prensa al finalizar una vista pública hoy.

Rivera Schatz también se expresó en contra de otros recortes propuestos por la JSF, como $1 millón al Negociado de Manejo de Emergencias y $9 millones a la Oficina de la Administración de Tribunales.

"Hay unas áreas que hay que atender, como los CDT y Manejo de Emergencias", dijo.

Según el calendario de la JSF, el presupuesto tendría que estar aprobado tanto por Cámara como por Senado en o antes del 18 de junio para que dé tiempo para ser revisado por el ente fiscal y ser devuelto, de ser necesario, con tiempo para aprobar uno enmendado en o antes del 25 de junio.

"No lo sabía", respondió Rivera Schatz cuando se le preguntó. "Pueden tener sus cosas... no me afecta. Si llega el presupuesto a tiempo, cuando llegue lo atenderé, pero no porque la Junta tenga una fecha en particular".

Rivera Schatz sí indicó que las inquietudes sobre el presupuesto de varios senadores ya están siendo discutidas con la Cámara para que sean atendida mediante enmiendas en la cámara baja, lo que agilizaría el proceso de evaluación.