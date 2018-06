Como secuela a la controversia por haber derrotado la propuesta de eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, optó hoy por no quedarse callado a las críticas que recibió por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En un breve mensaje publicado en Facebook, el líder senatorial afirmó lo siguiente: “nuestro gobierno funciona conforme al diseño de nuestra Constitución. Pretender que una rama de gobierno esté subordinada a otra, es equivocado”.

“En el momento histórico que vivimos precisamente por los retos y desafíos que enfrentamos, el señor gobernador y la Asamblea Legislativa no podemos claudicar a nuestros deberes y responsabilidades; aunque tengamos diferencias de opinión en algún momento. No podemos sucumbir a las reacciones emocionales o personalismos. Tampoco podemos ceder al chantaje o a presiones viciosas de la Junta de Control Fiscal. El gobernador y yo no podemos fallarle a quienes nos eligieron. Ese es mi ánimo y el de mis compañeros en el Senado”, añadió.

Dijo que, si se siguen estas guías expresadas, “Puerto Rico está en buenas manos”.

Mientras, en una entrevista con Radio Isla 1320 expresó que "gobernar bajo coraje no es adecuado... nos queda mucho por hacer".

"No podemos sucumbir a nuestras emociones", añadió en referencia directa al gobernador.

Rivera Schatz también destacó que no se puede legislar o gobernar con "ausencia de datos".

El líder senatorial también le contestó al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, luego de que este afirmara en una entrevista radial esta mañana que "ayer se tiró una raya". El funcionario también dijo que el liderado del PNP en el Senado le negó un voto de confianza al gobernador".

"No se atribuya facultades ni poderes que no le corresponden. Tampoco piense que usted infunde miedo. Usted es una buena persona. No obstante, tenga cautela con sus expresiones", le dijo el presidente legislativo al secretario de Estado a través de su página de Facebook.

Las expresiones de Rivera Schatz se dan luego de que Rosselló Nevares afirmara que el líder senatorial optó por “obstaculizar” las negociaciones que había logrado con la JSF para que, entre otras cosas, no se eliminara el bono de Navidad a los empleados públicos y los municipios noenfrentaran recortes millonarios.

“Puerto Rico acaba de ver cómo se hace política y no cómo se debe hacer un gobierno de futuro en momentos de retos y dificultad, con esta decisión lamentable del presidente del Senado. Seguiremos el camino del cambio y transformación que hemos forjado. Sin embargo, este era el momento de unirnos y juntos lograr salir del pasado vergonzoso que heredamos. Optó por obstaculizar, optó por seguir las mañas del pasado que nos han metido en esta situación”, indicó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el presidente de la JSF, José Carrión, advirtió que mantener vigente el estatuto laboral implicaría revertir al plan fiscal certificado, que contempla recortes en las licencias por vacaciones, días de enfermedad y el bono de Navidad.

“Hay un plan certificado. Si no (la derogan), revertimos al plan fiscal”, afirmó Carrión.

Revertir al plan fiscal certificado significaría, por lo menos, más de $300 millones en recortes presupuestarios durante los próximos cinco años.