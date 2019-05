Aunque los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día sobre la contienda primarista a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) no lo favorecen, el exsenador Roberto Prats sostuvo que es el candidato “con la percepción más positiva”.

La medición reflejó que, si las primarias popular fueran hoy, Prats alcanzaría el cuarto puesto en la primaria, con un 8% de los votos.

Los populares encuestados colocaron en el primer lugar al excandidato a la gobernación David Bernier con un 30% del respaldo y a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en segundo puesto con un 28%, lo que significa una paridad estadística. Mientras, Eduardo Bhatia llegaría tercero con un 15% de los votos.

“Esto es un retrato de un momento, pero las elecciones no son hoy, David Bernier no ha anunciado que es candidato”, sostuvo el exsenador en una entrevista radial (Noti Uno - 630 AM).

Asimismo, Prats rechazó que tras los resultados de La Encuesta esté repensando su candidatura, y afirmó que su campaña “tiene una gran capacidad de crecimiento” por la buena percepción que tiene dentro de los populares.

"Dentro de los afiliados del partido, el candidato que tiene la percepción más positiva, entre los candidatos que han anunciado su candidatura a la gobernación, me indican a mí", indicó.

Según la medición, un 60% de los encuestados dijo sentir “muy” o “algo” positivo hacia Prats. No obstante, Bernier domina este renglón con un 82%, seguido de la institución del PPD con un 81% y el exgobernador Alejandro García Padilla con un 62%.