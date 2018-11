El exsenador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Roberto Prats dijo hoy que tras los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día validó que hay espacio para candidatos como el en las próximas elecciones generales.

“El país ha perdido la tolerancia a la política ya los políticos tradicionales y hay espacio para personas como yo que venimos de afuera de personas de candidaturas a tratar de hacer las cosas de forma diferente”, dijo el líder popular.

Prats aseguró que no se considera un político tradicional, a pesar de que en las elecciones de 2004 aspiró a la posición de comisionado residente en Washington por el PPD y que se ha mantenido dentro de las estructuras de la colectividad.

“Llevo 14 años fuera del proceso político y, obviamente, me entusiasma ver que hay un respaldo significativo a una potencial candidatura mía y fundamentalmente en el sector de los no afiliados”, sostuvo.

Sobre quiénes deberían ser los candidatos a la gobernación por el PPD, La Encuesta de El Nuevo Día reveló que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, está a la delantera con un 30% de apoyo de los populares, seguida del senador Eduardo Bhatia con un 24% y Prats en la tercera posición con un 17%.

Sin embargo, en el sector de los no afiliados Cruz y Prats mantienen una paridad estadística de 12% y 13%, respectivamente.

“Cuando tú ves un sector no afiliado favoreciendo a una persona que no ocupa posición pública, que viene del sector privado a meterse a la política de una forma diferente, lo que veo es que hay más apetito de políticos no tradicionales”, acotó.

El exsenador reconoció que dentro de las huestes populares existe un reclamo de que no lo veían “hace años” y que eso se ve reflejado en La Encuesta.

Prats rehusó comentar sobre la desaprobación de 46% de la gestión de la alcaldesa de San Juan y dijo que está preparado para una primaria dentro partido que, según él, debe “manejarse con madurez”.

Asimismo, aceptó que “puede ser fuerte” la ruta del PPD para prevalecer en las próximas elecciones.

“Puede ser fuerte y pongo eso como un depende de lo que signifique el Partido Popular en una lección del 2020 con un Puerto Rico diferente y una demografía diferente”, estableció.

El líder popular considera que el PPD debe recobrar sus principios de justicia social para poder ser una opción real de cara a las próximas elecciones.