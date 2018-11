Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) admitiera en la corte que hay un error en los cálculos del plan fiscal vinculados al pago de pensiones, el gobernador Ricardo Rosselló advirtió esta tarde que combatirá cualquier intento adicional del ente federal de recortar más beneficios a los jubilados.

Rosselló, en cambio, le recomendó a la JSF reducir sus gastos de consultoría y asesoría externa.

“La Junta reconoció lo que venimos diciendo hace tiempo: que el plan fiscal está repleto de errores”, dijo el mandatario.

“Reconocieron esos errores, pero si el paso a seguir… si la acción es lacerar al pueblo, deben despedir a todos esos asesores, que se les paga por hacer un trabajo y lo que dicen es que van a reducir las pensiones”, agregó.

Según Rosselló, con los fondos que la JSF destina a consultoría y asesoría externa se puede corregir el error de cálculo vinculado a las pensiones.

La admisión de la JSF se produjo ayer durante una audiencia celebrada en Nueva York. El abogado de la JSF, Brian Rosen, explicó a la jueza Laura Taylor Swain que el error fue detectado en el proceso de certificación de los planes fiscales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y del gobierno central, aprobados por el organismo federal los pasados 18 y 23 de octubre, respectivamente.

Minutos después de la admisión de Rosen en corte, la JSF publicó una declaración en la que admitió que los cálculos en el pago de las pensiones en el plan fiscal “están subestimados” y no debe confiarse en esas cifras.

“Mi invitación a la Junta es a que recorte en su lugar y que no les recorte a los pensionados. Levantando un tuit o un comunicado diciendo que va a lacerar más a los pensionados… eso no es aceptable y no lo vamos a acatar. Que a esos asesores que están pagando, que eviten esos gastos”, recalcó Rosselló.

Adujo que el propio plan fiscal certificado contiene un superávit de $17,000 millones, y que la JSF “debe mirar” esa partida antes de “meterle la mano al bolsillo” a los pensionados.

Defiende acuerdo de Cofina

Por otro lado, Rosselló celebró –nuevamente– la decisión de ayer de la jueza Swain, quien concluyó que la JSF ofreció suficiente información a los bonistas de la Cofina, a fin de recortar el 28% de unos $16,700 millones en bonos vigentes.

“Esto es bien importante. Nosotros hemos llegado a un acuerdo que tiene un ahorro de $17,000 millones para pueblo de Puerto Rico. Esos son sobre $400 millones al año que ahora podemos usar para educación, salud, desarrollo económico e infraestructura, que no teníamos antes”, dijo.

Añadió que cuando se finalice el acuerdo, posiblemente en enero, su administración sería“la primera en la historia de Puerto Rico” en reducir la deuda. “Estaríamos tomando un paso inicial hacia ello”, sostuvo.

Entretanto, Rosselló indicó que el acuerdo de renegociación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) “se está adelantando”, y produciría ahorros de entre $4,000 millones y $6,000 millones.

“Estamos cogiendo la deuda y la estamos reduciendo hacia algo significativo”, reiteró.

El gobernador dio sus expresiones en un aparte con la prensa tras participar, junto a la primera dama Beatriz Rosselló, del almuerzo de Acción de Gracias que la organización Iniciativa Comunitaria ofrece a las personas sin hogar.