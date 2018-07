Humacao - El gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy, jueves, que decidió demandar a laJunta de Supervisión Fiscal (JSF) por entender que ese organismo se extralimitó en sus facultades la asignación de partidas dentro del presupuesto que aprobó.

El funcionario también indicó que el recurso que sometió hoy en el tribunal federal se motiva en la posición de que el presupuesto de la JSF podría dejar “inoperantes” algunas agencias del gobierno.

“El primer propósito (de la demanda) es establecer que la Junta no puede usurpar o quitarle los poderes del gobierno de Puerto Rico electo para dictar política pública o política administrativa”, expresó Rosselló durante una conferencia de prensa en Humacao.

“En el presupuesto habían puesto un lenguaje que, sin legislación, le quitaban ese poder al pueblo de Puerto Rico”, agregó.

Ahora busca que “la corte diga cuál es el presupuesto que impera”.

“Ya tomé la determinación de firmar el presupuesto de la Asamblea Legislativa, porque el de (la JSF) tenía un lenguaje que era irse por encima de los poderes que se le adjudicaron dentro del proyecto de PROMESA”, mantuvo Rosselló, quien reiteró que prefería concretar el acuerdo que conllevaba derogar la Ley 80 como pedía la JSF y que el Senado mantuvo vigente.

Aunque no fue preciso en cuanto a las consecuencias de la implementación del presupuesto de la JSF, Rosselló ofreció ejemplos de las complicaciones que presentaba implementarlo.

“Si tengo que recortar $300 millones y siendo razonable, eso me va a tomar seis meses en identificar todas las agencias, cuáles pueden aguantar más y cuáles no. Por ejemplo, en una de estas discusiones, y agencias como (el Instituto) de Ciencias Forenses que ya estaban al borde de… se le va a quitar un millón más”, dijo Rosselló.

“Hará sano sentido en la matemática, pero no en la ejecución”, abundó. “Otra preocupación es que al no ser un presupuesto que, al no cumplir con el acuerdo, se le añadió una reducción que podrían dejar inoperantes algunas agencias”.