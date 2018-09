Relacionados: Trump pone en duda que María haya provocado la muerte de 3,000 personas

El gobernador Ricardo Rosselló defendió hoy la cifra de 3,000 muertes a causa del huracán María, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera en duda los números mediante un tuit.

"Nosotros (el gobierno) dejamos en manos de científicos y de expertos el análisis relacionado a los fallecimientos. Reconociendo que habían muchísimos retos, queríamos tener una voz y un esfuerzo independiente para minimizar la incertidumbre sobre el asunto", expresó el mandatario puertorriqueño por Facebook.

"Las víctimas de Puerto Rico, y el pueblo en general, no merecen que se cuestione su dolor", agregó Rosselló.

"El pueblo de Puerto Rico merece una total rendición de cuentas sobre el impacto del huracán y merecen el reconocimiento de ese impacto por parte de nuestro presidente. Puerto Rico sufrió una terrible tragedia a manos del huracán María y denunciamos enérgicamente a cualquiera que utilice este desastre o cuestione nuestro sufrimiento con fines políticos", exigió en las declaraciones también expuestas en un comunicado de prensa.

Trump dijo el jueves, en horas de la mañana, que el más reciente número de muertes por el ciclón era una invención de los demócratas. Sus expresiones surgen tras estudios, comandados por la Universidad de George Washington y la Universidad de Harvard, que apuntan en dicha línea.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, después de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18 muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000”, publicó en Twitter.

Acto seguido, atribuyó a los miembros del Partido Demócrata la divulgación de información "incorrecta" para hacerlo lucir mal.

"Esto fue hecho por los demócratas para hacerme ver tan mal cuanto sea posible. He recaudado con éxito miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier motivo, como la vejez, simplemente agréguela a la lista. Eso es mala política. Yo amo a Puerto Rico”, añadió.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...