"Lo obvio no se pregunta".

Así de seguro está el gobernador Ricardo Rosselló sobre sus posibilidades de revalidar como primer ejecutivo de Puerto Rico en las elecciones del 2020.

Durante una conferencia de prensa -en la que anunció que más de 200 planteles escolares en desuso ya están en proceso de ser adjudicados a organizaciones sin fines de lucro-, Rosselló aseguró que revalidará en el 2020 en respuesta a preguntas de los medios sobre los cinco aspirantes a la gobernación que se perfilan por el Partido Popular Democrática (PPD).

"Esto es una democracia, y yo le doy la bienvenida a que todos aspiren", dijo Rosselló sobre el proceso eleccionario que se avecina.

Sobre las expresiones del presidente del PPD, el senador Aníbal José Torres, de que de caras a las elecciones, la colectividad se concentrará en trabajar un plan para atender las situaciones sociales que enfrenta el país y no el tema de estatus, Rosselló dijo que esa determinación es ante la ausencia de una posición de consenso en la Pava.

"No tienen una dirección en conjunto y yo les puedo decir que el PNP está claro con lo que nosotros queremos hacer, nosotros queremos la estadidad para Puerto Rico", puntualizó Rosselló.

"No es que no toman una posición sobre el estatus porque quieren enfocarse en otra cosa, es que ellos no tienen posición clara en el estatus ", subrayó.

Rosselló insistió, no obstante, que no "le doy mucho pensamiento a eso. Yo me enfocó en lo que hay que hacer. Mi enfoque es servirle al pueblo de Puerto Rico".