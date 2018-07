Un tuit publicado en la cuenta oficial del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense provocó la furia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien hoy exigió unas disculpas públicas de parte del presidente de esa comisión, Rob Bishop.

De hecho, el gobernador llegó al punto de afirmar que, si esas disculpas no se ofrecen, su administración no participará de la audiencia del próximo miércoles 25 de julio ante el Comité para discutir los problemas que atraviesa la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo estoy ofendido y nada menos que una disculpa al pueblo de Puerto Rico de parte del Comité y de Bishop que lo representa" es necesaria para poder llevar a cabo la audiencia y “ver con qué seriedad atenderán el asunto”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa.

El tuit publicado por el Comité consistía en una exhortación al gobernador a que se comunicara con su oficina para que así se enterara de la invitación que le enviaban para comparecer ante el Congreso el 25 de julio. De este modo, el Comité pareció insinuar que el gobernador no conocía lo que pasaba en su oficina.

El tuit, publicado ayer decía “Call your office @RicardoRossello" y adjuntaba la carta de invitación.

Captura de pantalla del tuit removido por Recursos Naturales.

El comité reconoció que el mensaje luego fue removido y dijo que lo hizo a petición del gobernador, según explicó en la misma red social.

Gov. @ricardorossello asked us to remove the tweet, working in good faith we have chosen to respect his wishes. https://t.co/u73A5I15pU