El gobernador Ricardo Rosselló -en compañía de dos miembros de su equipo- le solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que no aprobara la resolución que busca frenar los fondos para presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El Nuevo Día supo, a través de dos fuentes, que justo el mismo día de la aprobación de la resolución, de la autoría del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, el Gobernador, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés; y el asesor en asuntos legislativos, Philip Mesa Pabón, acudieron a la oficina de Méndez al concluir una conferencia de prensa de Rosselló.

Ese día, el ejecutivo se encontraba en la Casa de las Leyes reunido con la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Le pidieron a Méndez que no aprobara la resolución, puesto que equivaldría a violar la ley federal Promesa y de ser aprobada, obligaba al gobernador a vetarla”, indicó una de las fuentes a este rotativo.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, dijo que no hubo una reunión "para esos efectos".

Lograr el consenso entre los miembros de la mayoría para rechazar la medida es el próximo paso que se apresta a dar Méndez a través de un caucus legislativo, pues no se puede arriesgar a bajar la medida a consideración y que esta sea aprobada en una votación dividida de la delegación.

La no aprobación de la medida podría ser una posibilidad pues, contrario al Senado, en este cuerpo legislativo el Gobernador tiene más liderato político, según una fuente. Igualmente, hay miembros de la mayoría que consideran que el favorecer la medida sería una violación de la ley Promesa.

“Veo división. No los veo categóricos en expresiones de base…yo creo que lo idóneo sería aprobarla, pero tendría que haber la intención de la mayoría”, sostuvo el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández.

El representante señaló que de los miembros de la delegación nadie le ha expresado oposición a la propuesta que, más allá de las repercusiones que pueda tener, es una expresión de protesta.

“El análisis de esta medida no es en derecho, es uno político de una expresión de un cuerpo que ha sido oprimido por una entidad antidemocrática y que está menoscabando la democracia puertorriqueña…el mecanismo es lo de menos”, sostuvo.

Para su homóloga por el PNP, María Milagros Charbonier, la determinación no es tan sencilla a pesar de que reconoce “indignación” entre sus compañeros. No obstante, indicó que, si la medida establece “tajantemente que no se le va a dar ni un centavo, hay que modificarla”.

“Si al final del día veo que no me crea un mayor problema le doy el voto si la bajan...pero tengo que tener cuidado, porque yo soy legisladora y nosotros no podemos incumplir esa ley por más que queramos”, señaló.

El representante PNP, José “Quiquito” Meléndez, sostuvo su posición a favor de la medida, aunque aclaró que todo dependerá de la decisión del caucus.

“Yo creo que todas las alternativas tienen que estar sobre la mesa para manejar la pugna que existe con la Junta de Control Fiscal. Esta es una herramienta que tiene que estar sobre la mesa”, planteó

El portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, aseguró que existe el ambiente para aprobar la medida; advirtió, sin embargo, que probablemente no se atenderá en la sesión de hoy, miércoles.

“El ambiente lo hay. Tú le preguntas a los compañeros y haces un censo, yo estoy convencido que la mayoría diría que sí, pero hay que dar el espacio para discutir la medida en el caucus y tomar una decisión como grupo”, señaló Rodríguez Aguiló.

Denis Márquez, representante por el PIP, indicó que hoy hará todas las gestiones correspondientes para promover la aprobación de la resolución.

“Creo que es una medida que demostraría lo que en múltiples ocasiones la Cámara ha dicho, que ellos son los representantes del pueblo y que la Junta de Control no manda…es una excelente oportunidad para demostrar la posición de la Legislatura de cuestionar y enfrentar la Junta de Control Fiscal”, puntualizó.