El gobernador Ricardo Rosselló enfatizó hoy, jueves, que no permitirá que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dicte la política pública de Puerto Rico, ya que esa es una función del gobierno electo.

Rosselló reafirmó así su postura respecto a las cartas que la JSF le envió requiriendo, entre otras cosas, que se recorten las pensiones, se elimine la propuesta de condados (“counties”) en vez de municipios y se ajusten las proyecciones de recaudos. Solo así el ente que controla las finanzas públicas de la isla certificaría el plan fiscal.

“Esto se trata del rol del gobierno electo de Puerto Rico y de que nosotros vamos a respetar nuestra constitución. No vamos a permitir que una JSF impuesta dicte la política pública de Puerto Rico... eso es bien claro”, dijo el gobernador.

Añadió que la JSF, nombrada tras la aprobación de la ley PROMESA, solo tiene injerencia en los asuntos fiscales, y así lo reconoce el propio estatuto federal.

“Ellos pueden hacer recomendaciones (de política pública) y nosotros las evaluaremos. Pero no voy a permitir que ninguna junta, que no tiene esos poderes, pretenda quitárselos al gobierno electo de Puerto Rico. Lo voy a seguir diciendo: que hagan su trabajo, que es el de los objetivos fiscales, porque el nuestro es el de política pública, como la que estamos discutiendo hoy”, añadió Rosselló, quien minutos antes había convertido en ley su proyecto de reforma educativa.

“¡Qué penoso sería tener una JSF que estuviese desarrollando una reforma educativa sin ser electa por el pueblo! Muchas de las cosas que se esbozaron en las cartas son conceptos de política pública y ellos lo saben, y yo estoy aquí para decirles que no van a cruzar esa línea. No les voy a permitir que intervengan con la política pública, que es la potestad del gobierno electo por el pueblo puertorriqueño”, recalcó.

Rechaza contradicción

Por otro lado, Rosselló rechazó que su acción de retirar su propuesta de reforma laboral, tras recibir las cartas de la JSF, sea una contradicción o le dé la razón al organismo.

El gobernador proponía, entre otras cosas, elevar el salario mínimo, reducir a siete los días de vacaciones y enfermedad, y que el pago del bono de Navidad fuera a discreción del patrono. Estas disposiciones serían de aplicación al sector privado.

“Siempre lo expliqué de una manera. Esto (reforma laboral) requería una serie decosas para que se pudiera ejecutar. El objetivo original de lo que habíamos propuesto era subirle el salario al trabajador porque, cuando uno sube el salario mínimo, hay el efecto cascada para todos los demás salarios. Número dos, proponíamos que pudiéramos capacitar la fuerza laboral. Pero la propuesta de la JSF es en una sola dirección: empobrecer al puertorriqueño”, aseveró el mandatario.

La propuesta de la JSF, según Rosselló, no permite la capacitación de la fuerza laboral y condiciona el aumento del salario mínimo al cumplimiento con ciertas condiciones.

“Entendía que la JSF había captado el mensaje de que ellos iban a trabajar solo con las limitaciones fiscales, pero no. Que capten este mensaje: no van a dictar la política pública de Puerto Rico. Su propuesta empobrecía al puertorriqueño y no daba el mecanismo hacia una transición a una fuerza laboral más robusta. Por eso dejamos sin efecto nuestra propuesta de reforma laboral”, insistió.

Pese a que retiró su propuesta, Rosselló negó que Puerto Rico será ahora menos competitivo, pues sigue adelante con su nuevo modelo contributivo y el código de incentivos. También insistirá en su intención de que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en edades productivas trabajen.

Agregó que, por el momento, no contempla someter una nueva propuesta de reforma laboral.

“La ley federal está con nosotros”

Rosselló, entretanto, descartó acudir a los tribunales para retar a la JSF.

“Yo no tengo que ir al tribunal. De buena fe hemos trabajado en un plan fiscal, pero ellos no han entendido que no pueden atender asuntos de política pública. El plan no va a ser ejecutable si insisten en eso. Ellos pueden ponerlo en el plan fiscal, pero no tienen el poder de ejecutar, y no lo vamos a ejecutar. Leer la carta (de la JSF) es como si ninguna de las reuniones entre nuestro equipo y ellos se hubiese dado”, dijo.

“No tengo que recurrir a los tribunales porque la ley federal (PROMESA) está con nosotros. No es oponernos por el mero hecho de oponernos; es que la ley es clara y la dignidad del pueblo va por encima de cualquiera de estas consideraciones”, subrayó.

Junto al gobernador estuvieron varios legisladores, como el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, quien aseguró que los 33 representantes de mayoría “estamos totalmente alienados” con Rosselló.

“Aquí no hay una guerra, sino un debate de ideas”, dijo Torres Zamora, y añadió que está dispuesto a ser arrestado en el hemiciclo para impedir que se concreten las intenciones de política pública de la JSF.

Rosselló, por último, indicó que le contestará las cartas a la JSF en o antes del 5 de abril, fecha establecida por el organismo federal.