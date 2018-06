Tras sostener un reunión con el gobernador Ricardo Rosselló y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, para auscultar otras posibilidades para atender el tranque legislativo con la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976), el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reafirmó hoy, martes, la determinación de dicho cuerpo legislativo de no darle paso al proyecto de administración tal y como fue radicado.

Dijo que permitirán que la medida tenga el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes y que, una vez, reciban el informe de la versión que allí se apruebe, lo examinarán y determinarán el curso a seguir.

“El presidente de la Cámara le dijo al Gobernador todo lo que se ha discutido hasta ahora allí, que cuando tenga listo el informe lo van a bajar, así que ya veremos qué ocurre cuando la Cámara lo atienda lo tienda y qué realmente trae el informe”, sostuvo el líder senatorial.

Sobre la posibilidad de que Fortaleza trabaje una nueva versión de proyecto que contenga algún tipo de salvaguarda para el empleado de la empresa privada, Rivera Schatz dijo que “se ha hablado de mil alternativas”.

“Nosotros lo que hemos dicho es que lo que no puede ser alternativa es dejar desamparado al empleado del sector privado, eso sencillamente no es alternativa para mí. Cualquier cosa que sea darle alguna protección, darle alguna garantía, alguna certeza, alguna seguridad al sector privado, lo podemos mirar. Lo que vaya contra eso no va a tener los votos en el Senado”, subrayó Rivera Schatz.

Ayer, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, indicó que no cuentan con los 26 votos necesarios para derogar la Ley 80, así como tampoco para aprobar la versión del Senado que elimina el estatuto de forma prospectiva.