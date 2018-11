El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, hizo entrega el jueves del bono de Navidad a los empleados "a pesar de los recortes presupuestarios realizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Asamblea Legislativa".

"Hoy algunos de los que nos criticaban por defender a los trabajadores (por no derogar la Ley 80) y por mantenernos firmes, han anunciado que todos los empleados públicos tendrán su bono de navidad y no tuvimos que derogar la Ley 80. Lo único que me resta decirle a los que nos criticaron por no derogar la Ley 80 es 'se los dije'", agregó Rivera Schatz en el acto de entrega.

"Yo vengo de la escuela de un gobernador que decía 'se puede' y con el bono se pudo", añadió.

El gobernador , Ricardo Rosselló, firmó el jueves una orden ejecutiva para ordenar a la secretaria del Departamento de Hacienda, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a los jefes de las agencias de la Rama Ejecutiva a que establezcan una nómina especial para emitir el pago del Bono de Navidad.

Las medidas que se lleven a cabo para emitir dicho pago deben estar dirigidas para que el bono de navidad se pague en o antes del 15 de diciembre de 2018.

Entre los recortes realizados por el ente federal, se desglosa en un 7.37 por ciento de reducción en el presupuesto del año fiscal 2017-2018 (tres millones de dólares) y un 28,50 por ciento de reducción en el presupuesto vigente 2018-2019 (10,341,000), explicó, por su parte, Rivera.

A ello se suma que la JSF tomó la reserva de 1,600,000 del presupuesto 2018-2019.

En este cuatrienio, el Senado cuenta con más senadores en comparación con la administración pasada.

Actualmente, el cuerpo senatorial está compuesto de 30 miembros en comparación a 27 bajo la pasada administración de Eduardo Bhatia, recordó.

"El Senado de Puerto Rico con todos los recortes de la Junta ha continuado su trabajo en favor de los puertorriqueños. Muestra de eso es la aprobación de una Reforma Contributiva que le hace justicia al pueblo, como también una Reforma Educativa que mejora la educación de nuestros niños", agregó Rivera Schatz.

A su vez, indicó que contra todo "obstáculo" y "desafío, hoy se va a entregar el bono de Navidad y los primeros que lo van a recibir son los empleados del Senado de Puerto Rico. Gracias por el esfuerzo que hacen y tolerar la indiferencia y la crítica del que conoce el talento de ustedes y el esfuerzo que hacen para que el Senado brille ...El bono es un derecho que tienen los trabajadores del gobierno", comentó.