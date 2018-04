En momentos en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sostiene que ha energizado el 95% del país, varios alcaldes relataron hoy las penurias que viven en sus municipios ante la falta del servicio eléctrico.

Según indicó la AEE en un comunicado de prensa, 73,000 abonados no tienen energía eléctrica, lo que equivale a entre 150,000 personas y 200,000 personas. La corporación pública asegura que tiene 2,714 trabajadores en la calle reparando el sistema eléctrico.

"Como todo esfuerzo de restauración y considerando la particularidad geográfica de Puerto Rico, la operación para restablecer la electricidad al último 5% de nuestros clientes, es generalmente el que requiere más tiempo y mano de obra”, dijo director ejecutivo de la AEE, Walter Higgins, en declaraciones escritas.

Según la AEE, los pueblos más rezagados en términos del restablecimiento del servicio son Yabucoa, Las Piedras, Comerío, Maunabo y Orocovis.

Pero en el campo la historia es otra, según el alcalde de Yabucoa, Rafael "Rafy" Surillo. Según dijo a El Nuevo Día ayer, él estima que el 40% de pueblo está energizado y las cerca de 10 brigadas que le asignan no son suficientes para restablecer el servicio cuando varios barrios como Jácanas, Limones reflejan porcentajes bajos, al igual que Tejas, Guayanés y el sector La Pica.

“Este sigue siendo el problema en el proceso de recuperación de Yabucoa. Estamos reclamando más brigadas y tengo comunidades que todavía no han sido tocadas. Vamos (casi) por sexto mes y hay comunidades que no tiene energía desde Irma”, dijo.

“Todos los funcionarios que nos han visitado coinciden en que Yabucoa fue el pueblo más afectado de todo Puerto Rico, pero no hay una atención que vaya a la par con el desastre que hay en el pueblo. Debería haber brigadas por todo el pueblo”, aseguró.

El problema en Yabucoa es de distribución, o sea, el sistema eléctrico dentro del pueblo ya que hay subestaciones energizada con una línea que llega desde Humacao. De hecho, el casco urbano de Yabucoa tiene luz.

“Tenemos más de 500 postes que se cayeron, entonces llegaron los potes y faltaban los transformadores. Entonces llegan los transformadores y ahora son las crucetes”, dijo.

En el caso de San Lorenzo, su alcalde Joe Román entiende que el 60% del pueblo ya está energizado, pero hay barrios como Quebrada Arenas en 0% y el barrio Espino, con 10%.

“No estamos conformes y entendemos que la zona rural es la más afectada. A nivel municipal hemos ayudado comprando postes, dando brigadas, comprando cables, pero la cantidad de brigadas de la AEE es mínima y la compañía que contrataron termina el lunes los trabajos”, dijo.

En Barceloneta el porcentaje de energización está en 85%, dijo su alcaldesa Wanda Soler, pero hay alrededor de 5,000 familias residentes en la zona costera, entiéndase los sectores Playa, Punta Palmas y Verdún, que no tienen luz.

¿La razón? Según Soler, no se encuentra por ningún lado un cable de acar que, según le dijeron, es el que se requiere para instalar en zonas de mucho salitre.

“Falta ese cable y al día de hoy nadie en la AEE me puede decir quién tiene ese cable. Es una falta de respeto para estos residentes. Es increíble que nadie me pueda decir dónde está ese cable. He llamado a todos los sitios donde venden efectos eléctricos y nadie lo tiene y, según me dicen, cuando llega a los Puertos el Cuerpo de Ingenieros lo confisca”, dijo a El Nuevo Día.

“Yo estoy disponible para contratar a la compañía que sea para que instale el cable porque mi gente está sufriendo”, dijo.

Ayer la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, volvió a tronar contra la AEE al señalar que sólo el 45% de su pueblo estaba energizado.