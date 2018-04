El secretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo hoy martes que se mantendrá en su cargo y aseguró que no incurrió en ningún tipo de conducta que violente los cánones de ética de la abogacía.

Villafañe no se había expresado, desde hace poco más de una semana, tras la divulgación del informe de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT). Ese informe concluye que el juez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, violó una docena de cánones de ética judicial al participar pública y activamente en asuntos político partidistas.

Además, plasma un caudal de instancias en que funcionarios cercanos al gobernador interactúan con el juez suspendido de su carga. Al examinar las conversaciones que recoge el informe, queda en evidencia la participación directa de Villafañe y de la subsecretaria de la Gobernación, Itza García. Igualmente, se menciona que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, testificó que era una práctica normal consultarle a los jueces sobre asuntos electorales. También menciona, entre otros funcionarios, a la asesora del gobernador en desarrollo e infraestructura, María Palou, quien felicita al juez al ser nombrado presidente de la CEE tras contribuir con la elaboración del denominado “Plan para Puerto Rico”.

Villafañe -según las conversaciones que recoge el informe de la OAT- le responde a Ramos Sáenz: “debes consultar con alguien del equipo electoral AVB o NB”.

En ese entonces, Aníbal Vega Borges y Burgos -con quienes coinciden este par de iniciales- estaban a cargo de los asuntos electorales del PNP en la CEE.

“El informe de la OAT se circunscribe a la figura del juez Ramos. Lo que debemos y compete en este momento es esperar a que el Departamento de Justicia complete su investigación. El informe de la OAT no dice que yo haya hecho absolutamente nada incorrecto. Por lo tanto, confiado en que en todo momento he obrado conforme a la ley, que he estado en todo momento respetando mis cánones de ética. Eso es lo que compete y seguimos trabajando”, respondió Villafañe cuando se le cuestionó si había hablado del tema con el gobernador Ricardo Rosselló.

¿Y qué hay con la petición de renuncia pública que le ha hecho el senador Aníbal José Torres, quien dio a conocer la existencia de las conversaciones a través de Whatsapp que dieron paso a la investigación?, preguntó este diario.

“Seguimos trabajando diariamente. No podemos dejar atrás la agenda de trabajo y vamos a continuar trabajando junto al gobernador. Seguimos trabajando con el mismo afán”.

Ahora, se espera por el resultado del informe de la OAT y de la pesquisa en curso del Departamento de Justicia.

La división de asuntos legales de la OAT recomendó a la Comisión de Disciplina Judicial que determine causa probable y que continúe un proceso disciplinario contra el suspendido juez por entender que violó una docena de cánones de ética judicial al participar pública y activamente en asuntos político-partidistas.