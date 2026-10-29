Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.

“Actor protagonista del quehacer político”: figuras políticas lamentan la muerte de Eudaldo Báez Galib. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.

1 / 16 | “Actor protagonista del quehacer político”: figuras políticas lamentan la muerte de Eudaldo Báez Galib. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. - Archivo

Tras darse a conocer el fallecimiento del exsenador y líder del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, los mensajes de condolencias, recuerdos y solidaridad con los familiares en duelo no se hicieron esperar.

Báez Galib, figura emblemática de la Pava, murió a los 87 años de edad. En sus últimos días, fue una figura que siguió activa en sus opiniones políticas sobre el futuro de Puerto Rico y las necesidades de los ciudadanos.

A continuación algunas de las expresiones realizadas:

Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico

Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La gobernadora Jenniffer González Colón decretó un día de duelo ante el fallecimiento de Báez. La fecha, según La Fortaleza, se comunicará, una vez se den a conocer los detalles de sus exequias.

“Lamento profundamente el fallecimiento del licenciado Eudaldo Báez Galib, exsenador, quien dedicó décadas de su vida al servicio público y al debate de los asuntos de Puerto Rico. A sus hijos, familiares y amigos, les extiendo mis más sinceras condolencias. Le pido a Dios que les conceda fortaleza y consuelo en este momento de dolor”, expresó la gobernadora.

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Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente en Washington

Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, recordó a Báez Galib por su labor como secretario general y comisionado electoral del partido.

“Extiendo mi más sentido pésame a toda su familia, incluyendo a su hijo el exrepresentante José Báez, quien ha colaborado con nuestra refundación como delegado presidencial en San Juan. Que descanse en paz”, informó el presidente del PPD.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, dedicó una publicación en sus redes sociales al fallecimiento de Báez.

“El licenciado Báez Galib fue actor protagonista del quehacer político de Puerto Rico en materia electoral, legislativa e ideológica. Líder en su partido y voz defensora de sus causas”, expresó el senador en su publicación en la que además ofreció el pésame a la familia del político.

Luis Javier Hernández, portavoz de la delegación del PPD en el Senado

Luis Javier Hernández, portavoz de la delegación del PPD en el Senado. (Pablo Martínez Rodríguez)

En una publicación en su cuenta de Facebook, el senador Luis Javier Hernández lamentó el fallecimiento de Báez y lo recordó como “uno de los legisladores de mayor intelecto en el Senado”.

“Desde la minoría, se distinguió por su dominio del proceso parlamentario y por su insistencia en que cada medida se atendiera conforme a la Constitución y al Reglamento del Cuerpo Sus cuestiones de orden y planteamientos de privilegio, recogidos en las decisiones de la Presidencia, siguen siendo referencia obligada para entender los procesos legislativos en Puerto Rico”, afirmó Hernández en la publicación.

Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación del PPD en la Cámara

Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación del PPD en la Cámara de Representantes. (Ramon "Tonito" Zayas)

El representante Héctor Ferrer Santiago, por su parte, catalogó a Báez como un gran servidor público y un distinguido pensador.

“Eudaldo Báez Galib fue un hombre con una extraordinaria capacidad intelectual y firme compromiso con Puerto Rico. A sus familiares, amigos y compañeros de lucha, extendemos nuestras más sinceras condolencias”, expresó Ferrer Santiago en declaraciones escritas.

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Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico

El exgobernador Alejandro García Padilla. (Pablo Martínez Rodríguez)

Mientas que, el exgobernador Alejandro García Padilla expresó que la partido del exsenador invita al país a “reflexionar sobre el tipo de político” que necesitamos.

“Fue un gran ejemplo de que no todos los políticos son iguales. Decente, inteligente, capaz, caballeroso y serio; de esos que convencen sin griterías y, mucho menos, sin necesidad de ofender. Una buena persona. A su familia, mi solidaridad; al país, mi consejo: busquemos y elijamos personas como él”, sostuvo el exmandatario.

Marcos Cruz Molina, alcalde de Vega Baja

El ejecutivo municipal de Vega Baja, Marcos Cruz Molina se entristeció al conocer la noticia del fallecimiento de Báez.

“Tenemos que reconocer en Eudaldo Baez Galib su independencia de criterio, su contribución a lo que fue la democracia del país a través de las diversas posiciones que ocupó, pero sobre todas las cosas como parte de lo que fue en su momento sus aportaciones en las cosas que tenían que ver con la ética y los aspectos legales”, dijo Cruz Molina en entrevista telefónica con El Nuevo Día.



