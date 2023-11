Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

Tras la determinación de renunciar a posibilitar las candidaturas coaligadas por la vía judicial, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) está en conversaciones con miras a lograr acuerdos que les permitan, en 2024, alcanzar triunfos electorales en diversos puestos, que incluyen la gobernación, comisaría residente en Washington, alcaldías y legisladores distritales.

La intención, aseguró el coordinador general del MVC, Manuel Natal Albelo, es “lograr el poder político en el 2024, para detener las políticas nefastas que ha implementado el bipartidismo corrupto y adelantar las políticas que son de beneficio para la mayoría del pueblo”.

PUBLICIDAD

Aunque los detalles concretos de cómo se verá la llamada “Alianza de País” serán compartidos en los próximos días, Natal Albelo adelantó que los escaños al Senado y la Cámara de Representantes por acumulación no son parte del diálogo, el cual describió como “respetuoso” y “desprendido”.

“La candidatura por acumulación nunca ha formado parte de la conversación en cuanto a posibles acuerdos, porque la forma y manera en que se escoge y se vota la candidatura por acumulación hace imposible llegar a algún entendido de colaboración o alianza”, explicó el exrepresentante.

El coordinador general del MVC aseguró que tanto el MVC como el PIP presentarán “todas las candidaturas que son requeridas por ley”, pues, de lo contrario, se arriesgan a perder sus franquicias electorales inmediatamente y, con ello, que se invaliden las aspiraciones a las elecciones de 2024. (Xavier Araújo)

Se refirió así a que, en los escaños por acumulación, aunque entran 11 legisladores a cada cuerpo legislativo, los electores solo pueden votar por un candidato.

“Lo más que podemos hacer es asegurarnos que sea una competencia fraternal entre ambas partes”, dijo el también excandidato a la alcaldía de San Juan, quien informó que serán dos los candidatos que se postularán por el MVC para los escaños por acumulación en el Senado y la Cámara.

Presentarán todas las candidaturas requeridas

De otra parte, Natal Albelo aseguró que tanto el MVC como el PIP presentarán “todas las candidaturas que son requeridas por ley”, pues, de lo contrario, se arriesgan a perder sus franquicias electorales inmediatamente y, con ello, que se invaliden las aspiraciones a las elecciones de 2024.

Aunque entiende que, en muchos de los cargos electivos, es posible evitar que los candidatos de ambas colectividades compitan entre sí, reconoció que para la gobernación y comisionado residente no sería posible. “Si nosotros llegáramos a entendidos que sean aceptables para ambas fuerzas políticas en cuanto a esas candidaturas, vamos a comunicarle al país cómo buscaríamos, cumpliendo con la ley, viabilizar ese entendido para asegurarnos que los votos vayan hacia las candidaturas que queremos que compitan y que ganen en la próxima elección”, indicó.

PUBLICIDAD

En cuanto a la distribución de candidatos por colectividad, las conversaciones continúan, pero aspiran a una repartición “justa” y “equitativa”, y que se logren victorias en la gobernación, así como una mayoría en la Legislatura, “para poder gobernar e implementar la política pública”.

En cuanto a la distribución de candidatos por colectividad, las conversaciones continúan, pero aspiran a una repartición “justa” y “equitativa”, y que se logren victorias en la gobernación, así como una mayoría en la Legislatura, “para poder gobernar e implementar la política pública”. (Xavier Araújo)

“La alianza que queremos presentarle al país es una que es capaz de tener la gobernación, de tener un representante o una representante en Washington, de tener el control de alcaldías claves y de tener el control de la Asamblea Legislativa”, añadió el político.

El Nuevo Día preguntó al coordinador general sobre la posibilidad de ver nuevos rostros en la papeleta de MVC y de la Alianza, así como de nombres como la ingeniera Ingrid Vila, Carmen Yulín Cruz e, incluso, acerca de un regreso de Alexandra Lúgaro.

Ante la consulta, Natal Albelo recordó que el proceso de precandidaturas a nivel interno de su partido continúa activo hasta mediados de noviembre. En ese sentido, dijo que “de aquí a allá muchas cosas pueden pasar y son muchas las personas que pueden decidir dar un paso al frente”.

Aunque sostuvo que el MVC está en “continuo reclutamiento” de las personas que mejor puedan servir al país, incluyendo aquellas “que participaron en la pasada elección de manera independiente o a través de otras fuerzas políticas, como otras que el país conoce que nunca han aspirado a un puesto electivo”.

Alianza en las ideas

El coordinador general del MVC enfatizó, entretanto, en que la “Alianza de País” no se limita a agrupaciones político partidistas, sino que incluye a otras organizaciones sindicales, ambientales y comunitarias, unidas por propuestas que consideran urgentes.

PUBLICIDAD

En ese sentido, añadió, las conversaciones también están dirigidas alcanzar un consenso en el programa de gobierno que presentarán a los electores. “Estamos buscando llegar a entendidos programáticos que le den la razón de ser a esta alianza”, dijo Natal Albelo.

Aunque Manuel Natal sostuvo que el MVC está en “continuo reclutamiento” de las personas que mejor puedan servir al país, incluyendo aquellas “que participaron en la pasada elección de manera independiente o a través de otras fuerzas políticas, como otras que el país conoce que nunca han aspirado a un puesto electivo”. (Xavier Araújo)

Entre los renglones en que coinciden y conversan para traer propuestas concretas están atajar la corrupción, la descolonización de Puerto Rico, derechos laborales, desarrollo económico y derechos humanos, particularmente de las mujeres y de las comunidades LGBTQ+.

No obstante, resaltó que “una alianza no significa fusión, una alianza no significa que vamos a pensar igual en todos los temas porque, si pensáramos igual en todos los temas, estaríamos en la misma organización y, evidentemente, tenemos posiciones distintas en una infinidad de temas”.

No descarta ninguna candidatura

Sobre su futuro político, Natal Albelo, quien rozó la alcaldía de San Juan en 2020, aseguró que estará en una de las papeletas de las elecciones de 2024, pero se abstuvo de adelantar si intentará retar al incumbente Miguel Romero Lugo, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Estaré en la candidatura que mejor le sirve al país y a la alianza que estamos buscando presentar. Eso, evidentemente, por las fechas que estamos hablando, se anunciará en los próximos días o semanas”, declaró.

Cuestionado sobre si evaluaría una candidatura a comisado residente para hacer dupla con Juan Dalmau, del PIP, a la gobernación, contestó: “Ninguna candidatura está descartada”.

Reorganización municipal

Por último, Natal Albelo compartió que, desde 2020, el MVC se ha enfocado en organizarse a nivel municipal y de distritos senatoriales, un proceso para el que no tuvieron tiempo en las pasadas elecciones debido a lo cercano de su fundación con los comicios.

PUBLICIDAD

“Es parte de lo que nos hace sentir que estamos mejor encaminados de cara al proceso de 2024, porque tenemos una estructura que, para las elecciones del 2020, no teníamos”, sostuvo.

Los esfuerzos organizativos a nivel municipal han resultado, por ejemplo, en el reclutamiento de 43 candidatos y candidatas a alcaldías, lo que supone un aumento significativo respecto a las pasadas elecciones, cuando fueron solo cinco. Asimismo, a nivel nacional, ya cuentan con más de 200 precandidaturas a nivel de partido, un trámite que culmina el 15 de noviembre.

“No se trata de tener X número de candidaturas, se trata de tener candidaturas que representen los postulados de la colectividad y que vayan allí a competir para lograr los cambios que queremos para Puerto Rico”, puntualizó.