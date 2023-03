Con posturas a favor y en contra –según sus respectivos bandos– alcaldes y alcaldesas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) reaccionaron hoy al tercer Mensaje sobre la Situación del Estado que ofreció ayer el gobernador Pedro Pierluisi ante la Asamblea Legislativa.

En las filas del PPD, el consenso entre los alcaldes entrevistados por El Nuevo Día fue que el discurso de Pierluisi, el cual se extendió durante poco más de una hora, fue el inicio de su campaña política de cara a las elecciones de 2024. Mientras, en el PNP, se alinearon con la postura de que Puerto Rico está mejor ahora que hace dos años, cuando llegó al poder la administración actual.

Estas fueron las reacciones de algunos alcaldes:

“Dio una extraordinaria recopilación de todos los fondos federales que hemos recibido, para los cuales ni siquiera se ha gastado un 25%. (…) Los procesos burocráticos no permiten que los fondos se muevan y que se creen obras. No estamos mejor. (…) Él (Pierluisi) le puso cara a los proyectos trayendo gente y mencionándolos y se ponían de pie, pues yo también tengo caras en Loíza, tengo caras de gente que sus techos están en el piso desde María y no se ha hecho nada. Tengo caras en Loíza de personas sin vivienda. Tengo caras en Loíza de madres que han perdido hijos por la criminalidad. Puerto rico está lleno de esas caras, así que cuando hablamos de una parte, tenemos que mencionar el todo”.

— Julia M. Nazario, Loíza (PPD)

“Mostró un compromiso real con el municipio de Vieques, que hace tiempo no se había dado ese esfuerzo para poder lograr que Vieques se posicione en el lugar que debe estar. Se tocó el tema de transportación del terminal, que ya se va a comenzar con un nuevo terminal para ambas islas. Se tocó también el tema de la microrred, para que Vieques y Culebra –que siempre decimos que es la puerta por donde pasan las tormentas y huracanes– tengan su propio sistema energético. Y también se tocó el tema del hospital, que es algo tan necesario para los residentes de Vieques, que ya en los próximos meses queremos que comience la construcción del mismo”.

— José Corcino, Vieques (PNP)

“He leído con detenimiento el texto del Mensaje del Gobernador, y tengo que concluir que, más allá de sus estribillos repetitivos, Puerto Rico no está satisfecho con su administración. Basta con preguntar en la calle. Aun con tantos anuncios de millones asignados para la reconstrucción del país, la misma no arranca. El crimen nos asecha, los aumentos en el costo de vida desesperan a nuestra gente y las soluciones no pasan. Cuando un gobierno no sirve, lo tenemos que cambiar”.

— Carmen Maldonado González, Morovis (PPD)

“Realmente un mensaje completo. Vimos un gobernador enfocado, con un plan de ejecución con logros en estos dos años que lleva como gobernador. Pudo establecer allí, no tan solo con un discurso, sino que de cada área que el gobernador daba sus logros, tenía allí una persona, una familia o una empresa que podía palpar de primera mano que lo que el gobernador estaba expresando se ha dado, se ha concretado. (…) Eso (críticas sobre campaña política) es una fiscalización a mi juicio floja, al no tener discurso para poder refutar ninguno de los elementos que trajo el señor gobernador, pues caen en ese estribillo de que todo lo que el gobernador hizo fue un mensaje político. Bueno, él siempre va a seguir siendo político, nosotros los funcionarios electos nunca dejamos de ser políticos porque somos funcionarios electos y establecemos nuestra política pública”.

— Gabriel Hernández Rodríguez, Camuy (Presidente de la Federación de Alcaldes)

“Esperábamos un Mensaje de Estado, pero, lamentablemente, el Gobernador decidió iniciar su campaña política bajo gritos de ‘cuatro años más’ de sus afiliados en el hemiciclo de la Cámara. Cerró el Capitolio para el público en general y solo permitió que entraran sus correligionarios del PNP. Se está engañando a él mismo. Más allá de los números y estadísticas, producto de su propia oficina, la realidad en la calle y en las comunidades es otra. La reconstrucción no avanza, y no es culpa de FEMA, es de la burocracia del gobierno estatal. El crimen amenaza a nuestra gente todos los días, en todos lugares. Los aumentos en el agua y la luz no se detienen, la inflación ahoga a los más necesitados, y eso es a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico. (…) La realidad es que, contrario al estribillo publicitario de que ‘las cosas pasen’, la gente lo que busca es que este gobierno pase, y que sea rápido”.

— Luis Javier Hernández, Villalba (Presidente de la Asociación de Alcaldes)