“Aquí hay aires de triunfo”: celebran en el comité del PNP la certificación preliminar de Jenniffer González

“Esperamos que todos esos artistas que desinteresadamente, estoy tratando de no ser tan cínico… sí, esperamos que su compromiso con echar a Puerto Rico hacia adelante no concluya con el concierto de las pasadas noches” , indicó, tras reclamar que se respete la decisión del pueblo.

Al analizar estos comentarios, González Colón expresó que, “durante este proceso, tuve que sobrellevar los múltiples desafíos, las largas horas en la calle, pero también los improperios y las conductas soeces de algunos, que no edifican y que, en el caso mío, no van a tener espacio en un gobierno, donde debemos buscar la armonía y la paz”.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”, precisó.