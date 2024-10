Arranca la “Caravana del Triunfo” del PIP y Victoria Ciudadana con cientos de vehículos

Aunque el líder del movimiento político y candidato a la gobernación de la Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez , no pudo estar presente por la aún delicada condición de salud de su esposa, Griselle Morales , el rostro del pipiolo se hizo presente en carteles y pancartas que sus seguidores pegaron en sus vehículos.

“Aquí, tenemos gente de distintas ideologías, no solamente independentistas. Creo que parte importante de ese llamado de la Alianza es a esa posibilidad de dejar diferencias atrás. Lo que estamos viendo no tiene comparación a ciclos electorales anteriores” , expresó la senadora del PIP y aspirante a la reelección, María de Lourdes Santiago .

“En mis tiernos 40 años de militancia en el PIP, la (caravana) de Ponce fue histórica. No acabo nada más que llegar aquí y me doy cuenta que esta va a ser mucho más grande, más impactante y va a llevar un mensaje de proselitismo político. Yo me acabo de encontrar con gente que nunca en mi vida los había visto en una caravana del PIP, gente que se ha unido como funcionarios, gente que quiere defender los votos, gente que quiere estar aquí”, dijo, por su parte, el representante del PIP, Denis Márquez, y agregó que este es “un día muy feliz” en su vida.