La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún aguarda por papeletas para las primarias locales de este domingo correspondientes al Partido Nuevo Progresista (PNP) y al Partido Popular Democrático (PPD) que, de no recibirlas hoy, pudiesen retrasar la distribución del material electoral a los centros de votación para las primarias de este domingo, reconoció hoy, jueves, el secretario del ente electoral, Ángel Luis Rosa.

“La imprenta me dice que todavía está en la etapa final (de impresión). La proyección de impresión de papeletas estaba para terminarse hoy. Ellos dicen que están trabajando. No me han llamado para decirme que no están para hoy (las papeletas). Hay dos entregas programadas para hoy. (Pero) no me han dado certeza. Ese ha sido el dolor de cabeza que hemos tenido”, explicó Rosa a El Nuevo Día.

El funcionario no pudo precisar cuántas papeletas adeuda la imprenta Printech al PPD y al PNP, pero recalcó que para hoy estaba pautada la última entrega para que mañana los camiones puedan acarrear el material electoral, dispuesto en maletines, a los centros de votación.

PUBLICIDAD

“El impacto de esto es que se siguen retrasando los trabajos. El impacto es el retraso de trabajos, el cansancio de las personas que están trabajando extensas jornadas y que se pueden cometer errores”, reconoció Rosa, quien coordina con la imprenta la impresión y entrega de papeletas.

La CEE ordenó la impresión de 10 millones de papeletas a un costo de $2.8 millones. Rosa dijo que el PPD ordenó la cancelación de una cantidad que no determinó de papeletas modelo y de simulacro.

El Nuevo Día intentó comunicarse, por la vía telefónica, con la imprenta, ubicada en Cayey, pero nadie contestó. Tampoco el sistema telefónico permitió dejar mensajes puesto que está lleno, según se indica mediante una grabación.

De ordinario y según lo establece el Código Electoral, las papeletas se imprimen 45 días del evento electoral. Para estas primarias las papeletas se mandaron a imprimir semanas antes. Además, la imprenta tuvo problemas mecánicos y luego fue necesario detener la impresión para corregir un problema con la papeleta del PNP.

Rosa destacó que las papeletas para la votación de confinados ya están listas. Para el PNP, los confinados votarán el 7 de agosto. Para el PPD el voto adelantado será el 8 de agosto. Los confinados y personas encamadas votarán en 7 de agosto.

“Donde tenemos la preocupación (con las papeletas) es para el evento de domingo. Pero se sigue trabajando a toda prisa”, dijo el secretario de la CEE.