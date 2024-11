¿Brote de COVID-19 en la CEE? Comisionados discrepan tras alerta de Aníbal Vega Borges

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Hay buena participación, todas las mesas están con (representantes de) los cinco partidos y los supervisores de línea, así que no nos hemos afectado, pero sí los tenemos que estar sustituyendo con otras personas que, cuando llegan, desconocen el procedimiento y hay que entrenarlos”, afirmó.

Karla Angleró , comisionada electoral del Partido Popular Democrático , se expresó en términos similares, afirmando que no ha detectado contagios entre empleados de la Pava, si bien destacó que la semana pasada urgió a la presienta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , a ordenar diariamente la desinfección de las mesas de escrutinio.

“Noté que no se estaban desinfectando las áreas como es normal cuando tienes muchas personas. Se le dijo a la presidenta, pero desconozco si se está haciendo, porque no lo he visto”, reconoció Angleró.