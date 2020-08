El día después de convertirse en el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela, se levantó con dos malas noticias.

La primera es que Estados Unidos arrestó a una legisladora, María Milagros Charbonier, por cargos de corrupción. Charbonier es de otro partido, el Nuevo Progresista (PNP), pero la situación difuminó el foco que debía estar sobre el triunfo que Delgado obtuvo en la primaria del PPD, al obtener el 63% de los votos versus el 24% del expresidente del Senado Eduardo Bhatia y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Además, le obligó a hablar de corrupción, un tema que a menudo importuna a los políticos.

La otra mala noticia fue comprobar que a la primaria del PPD fueron 72,069 electores menos que a la del PNP, a pesar de que en ambas se disputaba la candidatura a la gobernación. Puso eso a Delgado ante un dato que causa escalofríos en el PPD. El una vez partido hegemónico en Puerto Rico es cada día más pequeño. Por lo tanto, se ve continuamente obligado a estar buscando afuera a ver dónde puede pescar votos que le ayuden a ganar.

PUBLICIDAD

Pensando en estos graves asuntos se levantó Delgado, de 60 años, natural de Lares, comerciante, el día en que amaneció como el primer alcalde de pueblo pequeño que aspira a la gobernación en la historia de Puerto Rico.

Puerto Rico amaneció ayer con el arresto de la representante María Milagros Charbonier por corrupción. Ese problema persigue a la sociedad hace mucho tiempo. ¿Cuál es su propuesta para combatir la corrupción legislativa?

A nivel legislativo, corresponde a los cuerpos atender el asunto. Para el gobierno propongo que todo tipo de contrato de más de $5 millones sea auditado.

A nivel legislativo es una competencia de los líderes de los cuerpos. Pero usted sería el líder de la Conferencia Legislativa de su partido. ¿No intentaría incluir en el programa del PPD algo contra la corrupción legislativa?

Es algo que se puede añadir. Sería influir de alguna manera para que se dé un proceso similar a lo que estamos tratando de hacer en el en el gobierno, que es tener unos auditores.

Un representante del PPD, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que el problema él cree que tiene que ver con que los legisladores ganan poco. El salario básico es $73,000. ¿Le parece poco?

Poco no es. Tengo que diferir de Tatito Hernández. Eso está por encima del promedio que gana cualquier trabajador. Si estás interesado en una posición legislativa tú sabes cuánto se gana allí. Si sabes que eso no te da para vivir no entres.

Aparte de las medidas y las leyes, sigue habiendo casos.¿A usted no le parece que hay algo más profundo, quizás en el tipo de personas que se acerca a la política?

PUBLICIDAD

La corrupción no es particular de la política. Está en todos los sectores de la sociedad. Claro, cobra mayor relevancia dentro del ambiente político. Creo que lo importante es cómo trabajamos con los valores de un niño desde que nace, con el núcleo familia, desde nuestras escuelas, con cursos desde el primer grado hasta la universidad de valores, de ética, moral.

El domingo, en el PNP votó mucha más gente que en el PPD. 238,955 en el PNP y 166,866 en el PPD. Eso hace pensar que el PPD tiene una militancia menor que la del PNP. ¿Usted no cree que en Puerto Rico hay menos populares que PNP’s?

La base del PPD es menor que la del PNP. El PPD tiene que salir de su periferia a buscar votos. Sí veo una dinámica nueva. Empiezo a ver mucha gente que dice 'por fulano, yo votaría', aunque soy PNP. Me lo han dicho en la calle. Creo que la gente está buscando alguien que ellos entiendan que puede resolver los problemas.

¿Usted cree que su figura va a traer gente de afuera del PPD?

Creo que mi candidatura atrae gente de otros partidos.

En el PPD siempre hay esta disyuntiva de hacia dónde pueden apuntar buscando votos. ¿Cuál es ese grupo al que usted aspira a traer al PPD?

Es el sector más puertorriqueñista. Pero los tiempos siguen cambiando. Veo gente dispuesta a cruzar de partido, aunque sean PNP. Si uno maneja los asuntos desde una perspectiva ideológica, pues vas a ahuyentar a esas personas.

PUBLICIDAD

Pero usted me decía que una de las cosas que quiere atender es el status.

Pero es dentro del PPD. El tema del status no va a tener eco en Washington. Por lo tanto, yo quiero atender el asunto internamente dentro del PPD.

¿Si usted gana las elecciones no va a atender el tema del status?

Nos lo ha dicho claro en Washington. No van a atender el tema del status.

Hace unos meses yo le pregunté en una entrevista sobre sus propuestas económicas y usted me dijo que la mayoría depende de que cambie el status ¿Cambió esa postura?

Son cosas diferentes. Una cosa es que yo estoy consciente de que hay que bregar con la economía y tiene que ver con status. Otra cosa es que en Washington quieran bregar con el status. ¿Qué nos han dicho en Washington? Que no quieren bregar con este tema. ¿Cómo vamos a bregar con el tema de desarrollo económico? Hay que llevarlo al Congreso y hay que buscar apoyo. Son asuntos más que nada de voluntad política dentro del Congreso para atender esos temas que tienen que ver con la economía, no con la relación política.

Puerto Rico experimenta un colapso institucional. Ninguna agencia funciona. ¿Qué usted va a hacer con eso?

Estoy hablando de estructura regional y municipalización de servicios. Si nos vamos a educación, los municipios podrían darle mantenimiento a las escuelas, los municipios podrían trabajar la transportación de las escuelas.

Los principales problemas de las escuelas no son el mantenimiento ni la transportación. Es el fracaso del sistema educativo y el pobre desempeño en las pruebas diagnósticas.

PUBLICIDAD

Proponemos cambiar todo el sistema educativo del país. Tenemos que mirar modelos que estén funcionando. Tenemos 52 escuelas Montessori en el sistema público que atienden a cerca de 17,000 niños. En ese sistema no hay ninguna deserción. El 98% de los papás va a recoger las notas de sus de sus hijos. Es un modelo que funciona.

¿Qué usted va a hacer en su primer año como gobernador para resolver este problema de años de que el gobierno gasta más de lo que ingresa? ¿Cómo usted va a cuadrar el presupuesto?

Hay que ir agencia por agencia. Ese es un ejercicio que ya estamos haciendo. Es importante mirar sobre todo los contratos.

Me habla de control de gastos. ¿Aumento de ingresos no se lo plantea de ningun manera?

Claro. Pero mi tendencia primero es a mirar gastos para tener rápido una contención de dinero que puedes retener.