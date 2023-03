De surgir una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Jenniffer González no aspirar a revalidar como comisionada residente en Washington, el secretario de Salud, Carlos Mellado, consideraría aspirar a ese cargo electivo para las próximas elecciones, dijo el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.

“Ahora mismo, pues obviamente, no hay vacante, pero a mí gusta ser claro. No estoy con rodeos. A mí me gusta mucho la dinámica en Washington y he estado muchas veces allá. Tengo buena relación con congresistas”, apuntó Mellado.

“De surgir, porque sabemos que Jenniffer está ahí y yo sé que ella está ponderando la gobernación, no sé. De surgir algo, a lo mejor, pues lo pensaría”, abundó.

Ahora bien, Mellado fue claro en decir que pensará mucho en su decisión si deja o no el Departamento de Salud antes de que finalice el cuatrienio del gobernador Pedro Pierluisi, con quien, de paso haría binomio.

“Con Pierluisi, soy una persona de lealtad. Al gobernador lo conozco. Es amigo personal de hace mucho tiempo. Obviamente, él me da la oportunidad de servirle a Puerto Rico. Yo creo que es un privilegio y un honor. Y uno tiene que ser leal en estas cosas. Hay muchas cosas que están sobre la mesa”, afirmó.

El funcionario precisó que le gustaría terminar algunos proyectos que encaminó en Salud y algunos que aún no ha terminado como aumentar el presupuesto de la reforma de salud y las tarifas. De hecho, dijo que pronto comenzará pesquisas sobre ambos asuntos.

También trabaja en la mudanza y la nueva estructura del Departamento de Salud. Por ejemplo, tiene interés de adquirir un edificio en Hato Rey con los $56 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) destinó para la agencia tras el azote del huracán María.

Asimismo, mencionó el funcionamiento del Laboratorio del Estado y la construcción de los hospitales de Vieques y de Maunabo.

“Son proyectos que me gustaría comenzar, culminar o dejarlos bien encaminados”, sostuvo Mellado.

“Me gustaría acabar. (Pero) te tengo que decir que sí, que si surge la vacante, a lo mejor lo pensaría, pero, por otro lado, te tengo que decir que no me gustaría irme sin completar las cosas”, destacó el secretario.

El periodo para radicación de candidaturas abre el 1 de diciembre de este año, por lo que Mellado debería renunciar este mismo año a su cargo si decide incursionar en la política.

Además de Mellado se han mencionado para ocupar la comisaría residente en Washington al representante José “Quiquito” Meléndez, Carlos Mercader, exdirector Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, y el senador William Villafañe.