CEE asegura que interrupciones de servicio eléctrico no afectarán las votaciones: “Su voto será contado”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Al menos dos centros electorales amanecieron el domingo sin servicio de energía eléctrica mientras que otros han tenido problemas con el suministro, pero esto no interrumpió el inicio de las votaciones como parte de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), señaló la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera .

La escuela Trina Padilla, en San Juan, así como Villa Esperanza, en Caguas, no tenían luz previo a la apertura de los colegios de votación a las 9:00 a.m.

No obstante, Padilla Rivera indicó que, a las 9:00 a.m., la Trina Padilla ya tenía servicio eléctrico.

Más tarde, se reportó que la escuela Aurora Waldorf, en Cupey, se quedó sin servicio eléctrico a eso de las 9:50 a.m. En ese centro votará el precandidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz , a las 10:30 a.m.

Se espera que el presidente del PPD emita su voto a las 10:30 a.m.

El portal de estatus de servicio de LUMA Energy informaba que, para las 11:30 a.m., 18,232 abonados estaban sin servicio eléctrico.

Aseguran que no se afectará el proceso

“El que no haya servicio eléctrico o se interrumpa durante el día no afecta el proceso de votación”, manifestó Padilla Rivera, durante una conferencia de prensa para anunciar la apertura oficial de los colegios electorales a las 9:00 a.m.