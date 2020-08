El precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, Carlos “Charlie” Delgado, solicitó esta noche que el evento de primarias interrumpido hoy en medio de un caso electoral continúe el martes, en lugar del próximo domingo.

Delgado pidió, además, que se contabilicen esta misma noche los votos de los colegios que continúan abiertos para garantizar las ocho horas de votación, luego de recibir tarde las papeletas, y que mañana se contabilicen los votos de los precintos que ya cerraron sin ese escrutinio.

“No confío en la Comisión Estatal de Elecciones, yo no confío en lo que pueda ocurrir allí”, afirmó Delgado sobre su sentir respecto a que las papeletas regresen esta noche a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sin el resultado de las votaciones.

En conferencia de prensa desde el Hotel Hyatt Place en el Distrito de Convenciones en San Juan, el equipo de campaña de Delgado explicó que esta mañana solo 15 precintos abrieron a tiempo (del precinto 1 de San Juan al precinto 15 de Dorado), mientras otros 20 precintos abrieron a distintas horas, mientras llegaban los camiones con las papeletas.

Cerca de las 10:00 de la noche, continuaban abiertos los precintos de Aguadilla, San Germán, Arecibo, Ciales, Cabo Rojo, San Sebastián, Añasco, Las Marías, Moca y Mayagüez.

“Es importante que cada popular, cada estadolibrista, salga a votar. Que continúen votando hasta el cierre establecido en cada pueblo”, urgió el precandidato del PPD, que en esta primaria por la candidatura a la gobernación se enfrenta a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y al senador Eduardo Bhatia.

El alcalde de Isabela, además, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que declare feriado el martes, de modo que las primarias puedan llevarse a cabo ese día.

“Si no emite la gobernadora eta orden, me veré en la obligación de acudir al tribunal par que podamos asegurar la democracia puertorriqueña”, afirmó Delgado. “Lo que me preocupa es que estemos una semana esperando por un proceso que ya se abrió”.

Durante la tarde, la petición del alcalde de Isabela había sido que se anulara el proceso iniciado hoy, y que estableciera una nueva fecha para la primaria, ante el caos reportado hoy. Pero explicó que su postura cambió luego que la CEE determinara que el proceso continuaría hoy en los colegios abiertos y el próximo domingo en los colegios que no pudieron abrir, según se acordó con los presidentes del PPD y el Partido Nuevo Progresista, Aníbal José Torres y Thomas Rivera Schatz, respectivamente.

Tras la determinación de la CEE, el equipo de Delgado no estuvo de acuerdo con que no se contabilizaran los votos emitidos hoy. “La instrucción fue por el comisionado electoral (del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano), que los funcionarios de colegios apagaran las máquinas de escrutinio electrónico”, sostuvo Liza García, quien dirige el equipo electoral de Delgado.

Al apagar las máquinas sin cerrar la votación, estas guardan la información y quedan en modo de espera, hasta que sean encendidas nuevamente y se concluya el proceso. Eso ocurriría el día determinado para la culminación del evento primarista que inició hoy. Pero el equipo de campaña de Delgado cuestionó por qué no se contabilizan estos votos, si los colegios que lograron abrir hoy, no regresarían a votación el día que se culmine la primaria.García indicó que aunque están de acuerdo con los resultados no se divulguen hasta que culmine el proceso, el hecho de que no se cuenten los votos es una determinación “en contra de las instrucciones del manual de colegio”.

García señaló, además, que ante la falta de instrucciones formales por escrito, existe confusión por parte de los funcionarios de colegios que abrieron hoy a través de la isla.