Washington - El presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja federal, el demócrata Bennie Thompson, anunció hoy su respaldo a la precandidatura a la gobernación de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Como presidente de esa comisión, Thompson supervisa las tareas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la respuesta del gobierno federal a desastres naturales.

Thompson, elegido por Misisipi, grabó un vídeo en el que expresa su respaldo a Cruz.

“La administración de Trump hizo todo lo que pudo para no ayudar a Puerto Rico. Pero la alcaldesa estuvo ahí luchando, luchando y luchando, como nunca he visto a nadie. Me siento feliz de endosarla para gobernadora porque sé que en la alcaldesa tendrán a alguien que luchará, luchará y luchará por la gente de Puerto Rico”, sostuvo Thompson.

La alcaldesa destacó que también ha recibido el endoso de los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts) y Bernie Sanders (Vermont), exprecandidatos presidenciales demócratas.