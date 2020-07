A tono con el nuevo Código Electoral, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) comenzará a partir del martes a recibir todos los anuncios e información del gobierno para verificar que cumplan con la veda electoral, un proceso que realiza la Junta Examinadora de Anuncios (JEA), que hasta ahora estaba adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Transferir la JEA de la CEE a la OCE implica sacar del escrutinio político el cumplimiento con la veda electoral, destacó el contralor electoral, Walter Vélez. Pese a que el cambio comienza ya, la OCE aún no recibe los $250,000 que dispone el Código Electoral para sus nuevas funciones.

Vélez dijo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal solicitaron los fondos a la Junta de Supervisión Fiscal. El dinero no solo será para el pago de los empleados que compondrán la JEA bajo la OCE, sino también para complementar el módulo para recibir querellas que usaba esa entidad bajo la CEE y al que solo le falta crear la sección que permitirá notificar electrónicamente el recibo de las quejas.

Vélez aclaró que la operación de la JEA en la OCE no será igual a la de la CEE. “La operación no va a ser tal y como estaba en la CEE, que era un representante de cada uno de los partidos. Aquí, esta oficina (la JEA) no es de balance (político). Sí, la junta de contralores auxiliares son personas que son de diferente ideología, pero no representan partidos. Lo que estableció el Código Electoral es que los tres miembros de la junta de contralores auxiliares no pueden pertenecer a un mismo partido”, explicó.

Agregó que la selección de los contralores auxiliares se hizo con la participación de los partidos, pero los escogidos no laborarán en representación de una colectividad, sino del interés público.