La desaparecida Junta Examinadora de Anuncios (JEA), adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones, no pudo examinar cerca de 90 querellas que fueron presentadas para su consideración en el 2020 presumiblemente por violación a la veda electoral, por lo que pudieron quedar impune infracciones al estatuto.

Así lo confirmaron dos de los tres ex examinadores, José Torres y Gerardo de Jesús Annoni. Ambos atribuyeron la inacción a la falta de asignación de fondos y de materiales a tiempo por parte de la CEE, y a los inconvenientes que generaron, primero, los terremotos y luego la pandemia del COVID-19.

“La JEA no pudo adjudicar las querellas. Es como si la veda electoral quedó sin efecto. Desde el punto de vista de violaciones, no se pudo adjudicar alguna. Si hubo alguna violación, pues quedó impune, aparte de que no hubo transición. Ese Código Electoral le dio un machetazo”, dijo Torres, examinador en la JEA en representación del Partido Independentista Puertorriqueño.

Recordó que tras la aprobación del Código Electoral, en junio pasado, el trabajo de la JEA pasó a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), que al mes siguiente (julio 2020) comenzó a recibir todos los anuncios y querellas para velar por la veda electoral.

Se acordó que la JEA atendería todo lo recibido hasta la aprobación del Código Electoral. Pero en octubre y noviembre pasado, la CEE no renovó los contratos de los examinadores, indicó Torres. Agregó que se les renovó el contrato del 27 de octubre al 2 de noviembre.

“La pretención era que se adjudicaran todos los anuncios y todas las querellas, pero no se pudo. Las vistas de las querellas no se celebraron”, apuntó el abogado.

Discrepa Rosado Colomer

Sin embargo, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, discrepó de esa información.

“Tengo que decir que no tengo esa información. De hecho, mi último recuerdo es que a los examinadores se les extendió el contrato. Sí había una confusión entre lo que había sido atendido y lo que restaba por atenderse”, dijo.

“Si no atendieron las querellas fue porque no las pusieron en calendario, porque mi mejor recuerdo es que el contrato de los oficiales examinadores se mantuvo vigente excepto por una o dos semanas en lo que se evaluaba si se iban a renovar por el corto tiempo que restaba para la elección (general) y porque no había un informe concreto de qué anuncios faltaban por revisar”, abundó.

Pero De Jesús Annoni, quien fuera examinador del Partido Popular Democrático en la JEA, dijo que le enviaron comunicación sobre lo sucedido al presidente de la CEE a través de su representante en la JEA, Vimarie Sepúlveda sin recibir respuesta alguna.

“Yo le hice saber que, existía la obligación legal de que la Comisión resolviera todas las querellas que fueran presentadas ante de la transferencia de jurisdicción a la OCE. Que, a mi modo de ver, estaba claudicando a su deber ministerial de solucionar querellas. Nunca tuve respuesta”, explicó De Jesús Annoni.

“Es como si yo radico un caso ante un tribunal y por alguna razón el juez administrador de la región judicial o el juez presidente del Tribunal Supremo decide no asignar ni presupuesto ni un juez y que cualquier querella civil o criminal no se atienda”, agregó.

La OCE, en cambio, desde que asumió jurisdicción atendió 2,178 solicitudes de anuncios. De esas solicitudes, 1,601 fueron aprobadas, 389 fueron condicionadas, 14 fueron denegados, 165 fueron devueltas y nueve resultaron académicas.

Además, atendieron 132 anuncios extraordinarios, que fueron de emergencias y 10 querellas. De esa cantidad de querellas, ocho fueron archivadas y dos referidas a la División de Auditoría. También la OCE atendió 47 confidencias y de esas, 45 fueron archivadas y dos pasaron a la División de Auditoría.

En la OCE, a diferencia de la CEE, hizo la evaluación de anuncios y querellas para cumplir con la veda electoral, no con examinadores que respondían a un partido político, sino con contralores auxiliares que responden al interés público.