Tras confirmarse que el exsecretario de Estado Elmer Román será el acompañante de Jenniffer González en su aspiración a la precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), al binomio le tocará este domingo ser estratégico y demostrar por qué son la mejor opción para el pueblo estadista.

“Tiene que ir con un mensaje más puntual y estratégico porque, si bien es cierto que está yendo contra la administración de su partido y que su mensaje ha sido que Puerto Rico va por mal camino, tiene que ser estratégica en establecer cómo ella es la mejor opción, pero sin herir sensibilidades, porque es la administración de su partido”, sostuvo la abogada Anabelle Torres Colberg.

Este domingo, González oficializará su aspiración por la precandidatura a la gobernación, en una actividad que tendrá como escenario la Casa Museo José Celso Barbosa, en Bayamón. Hasta allí, llegará junto a Román, quien este jueves confirmó a El Vocero que acompañará a González en la contienda buscando la silla de comisionado residente en Washington.

“Todos estamos contentos que sea el capitán Elmer Román porque, a diferencia de otros, nosotros sí valoramos a nuestros veteranos, que son los que defienden nuestras libertades, entre ellas, nuestro derecho al voto”, señaló, a través de expresiones escritas, el director electoral de la campaña de González –incumbente en la capital federal–, Aníbal Vega Borges.

Luego de los actos protocolares, que deberán comenzar cerca de las 10:00 a.m., González completará el trámite oficial con la entrega de los documentos exigidos por ley, los cuales serán recibidos por la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, y el secretario general de la colectividad, Hiram Torres Montalvo, confirmó Vega Borges.

“Cómo se dé el mensaje, cuánta gente haya allí y cómo va a ser el tono del discurso va a ser medular para lo que va a ser este tiempo de primaria, teniendo en cuenta que el gobernador (Pedro Pierluisi) es el gobernador y que ha demostrado tener el apoyo del liderato principal, que es importantísimo en un proceso primarista”, sostuvo, entretanto, Torres Colberg.

El tema del estatus será otro factor que González deberá utilizar en su mensaje para, de alguna forma, defender su candidatura, agregó la analista política.

El apoyo del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien “ciertamente tiene mucho poder como líder político”, así como en “movilización”, va a ser “clave” en cuán vistosa y cuánto poder pueda presentar la también vicepresidenta del PNP en el “relanzamiento” de su precandidatura, puntualizó.

Para la licenciada, de “manera inmediata”, la figura de Román no añade votos ni valor particular a las aspiraciones de González. Añadió que el también exjefe de Seguridad Pública no tiene un reconocimiento como figura política en el PNP o de país, lo que lo podría ubicar en desventaja ante los otros aspirantes a comisionado residente, los legisladores José “Quiquito” Meléndez y William Villafañe, ambos con una trayectoria en la colectividad.

“Claro está, puede desarrollarse estos próximos meses y llegar a esos votantes que van a votar por Jenniffer González”, indicó Colberg Torres.

Las primarias están pautadas para el 2 de junio de 2024.

El abogado Ignacio Rivera planteó, por su parte, un escenario distinto. Para él, la integración de Román a la contienda política es “muy positiva” para la campaña de González por las conexiones extensas que este mantiene en Washington.

“Creo que es muy positivo traer a alguien con conexiones extensas en Washington y no regionalizarnos. El talento se busca donde esté y este señor, por su vida anterior, está en los círculos de poder en Washington. Esa sería su gran valía, tener en la capital federal alguien que conoce el sistema desde adentro”, subrayó Rivera.

La “batalla” de González contra Pierluisi, sin embargo, es “difícil” por el apoyo con el que cuenta de los penepés el gobernador y presidente de la Palma y por los recaudos que ha logrado para la campaña, reconoció. “Pierluisi, para los estadistas, ha hecho un buen trabajo, no es controversial, sino que es calladito… ella (González) tiene que demostrar coraje en el sentido positivo, valentía, confianza en sí misma, que la tiene”, dijo el profesional.

“Es una contrincante que Pierluisi tiene que velar de cerca, porque no es un caso académico”, puntualizó Rivera, quien sostuvo que, al momento, la comisionada está en “desventaja” frente al gobernador dentro de la estructura del PNP.