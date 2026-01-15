Opinión
NoticiasPolítica
Suscriptores
Donald Trump anuncia líneas generales del plan sanitario que auscultará el Congreso

Con este pretende reducir los precios de los medicamentos e introducir cuentas de ahorro sanitario para los estadounidenses

15 de enero de 2026 - 1:31 PM

La Casa Blanca dijo que el plan de Trump codificaría sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos vinculando los precios al precio más bajo pagado por otros países. (Ryan Sun)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El presidente Donald Trump anunció el jueves las líneas generales de un plan de salud que quiere que el Congreso de Estados Unidos asuma en momentos en que los republicanos han enfrentado una creciente presión para abordar los crecientes costos de salud y un salto en las primas de seguros después de que los legisladores dejaron expirar los subsidios.

La Casa Blanca dijo que el plan de Trump codificaría sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos vinculando los precios al precio más bajo pagado por otros países.

La piedra angular es su propuesta de enviar dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro sanitario, de modo que puedan eludir al gobierno federal y gestionar el seguro por su cuenta. Los demócratas han rechazado la idea por considerarla un mísero sustituto para cubrir los elevados costes de la atención sanitaria.

“El Gobierno os va a pagar el dinero directamente a vosotros”, dijo Trump en un vídeo grabado que la Casa Blanca publicó para anunciar el plan. “Va a usted y luego usted toma el dinero y compra su propia atención médica”.

No estaba claro de inmediato si algún legislador del Congreso estaba trabajando para presentar el plan del presidente republicano.

La idea es similar a la que plantearon los senadores republicanos el año pasado. Los demócratas han rechazado mayoritariamente esta idea, alegando que las cuentas no bastarían para cubrir los costos de la mayoría de los consumidores.

Los créditos fiscales mejorados que ayudaron a reducir el coste del seguro para la gran mayoría de los inscritos en la Ley de Asistencia Asequible expiraron a finales de 2025, a pesar de que los demócratas habían forzado un cierre del gobierno de 43 días por este asunto.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, ha estado liderando un grupo bipartidista de 12 senadores que intentan idear un compromiso que extendería esos subsidios durante dos años al tiempo que añadiría nuevos límites sobre quién puede recibirlos. Esa propuesta crearía la opción, en el segundo año, de una cuenta de ahorro sanitario que Trump y los republicanos prefieren.

Trump dijo que su plan tratará de reducir las primas mediante la plena financiación de las reducciones de costes compartidos, o CSR, un tipo de ayuda financiera que las aseguradoras dan a los inscritos en el “Obamacare” de bajos ingresos en el nivel de plata, o planes de nivel medio.

Desde 2014 hasta 2017, el gobierno federal reembolsó a las compañías de seguros por los CSR. En 2017, la primera administración Trump dejó de hacer esos pagos. Para compensar el dinero perdido, las aseguradoras subieron las primas de los planes de nivel plata. Eso acabó aumentando la ayuda financiera que muchos inscritos recibían para ayudarles a pagar las primas.

