Donald Trump dará un mensaje a la nación: esto es lo que se espera

El presidente Donald Trump tiene la intención de anticipar su agenda para el próximo año y más allá en un discurso en vivo desde la Casa Blanca el miércoles por la noche. Sus comentarios llegan en un momento crucial en el que intenta reconstruir su popularidad en constante erosión.

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre lo que el presidente republicano pretende enfatizar en el discurso de las 10:00 p.m.

Las encuestas públicas muestran que la mayoría de los adultos estadounidenses están frustrados con su gestión de la economía, ya que la inflación repuntó después de que sus aranceles aumentaran los precios y la contratación se ralentizó.

Las deportaciones masivas de inmigrantes de Trump también han demostrado ser impopulares, incluso cuando se le ve con buenos ojos por detener los cruces a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. En general, el público no se ha mostrado sorprendido por sus recortes del impuesto sobre la renta ni por sus esfuerzos por poner fin a conflictos, atacar barcos sospechosos de transportar drogas cerca de Venezuela y atraer inversiones a Estados Unidos.

En 2026, Trump y su partido se enfrentan a un referéndum sobre su liderazgo mientras la nación se dirige a las elecciones de mitad de mandato que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump ha dicho que cree que más estadounidenses le respaldarían si simplemente le oyeran describir su trayectoria. Funcionarios de la Administración afirman que los compromisos de inversión en nuevas fábricas revertirán el reciente declive del empleo en el sector manufacturero y que la actividad de los consumidores mejorará drásticamente a medida que la gente reciba mayores devoluciones de impuestos el próximo año.

“Ha sido un gran año para nuestro País, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, dijo Trump en un mensaje publicado el martes en las redes sociales para anunciar el discurso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump hablaría de sus logros este año y de sus planes para el resto de su segundo mandato.

Trump ha estado omnipresente en las redes sociales y la televisión este año con sus improvisadas ruedas de prensa y discursos. Pero los discursos a la nación a menudo pueden ser asuntos relativamente sobrios, como lo fue el discurso de Trump en junio en el que describió el bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares en Irán.

El presidente ha renunciado a la disciplina de mensajería habitual entre la mayoría de los políticos, una autenticidad que atrae a algunos votantes y repele a otros.

En un discurso en Pensilvania la semana pasada, dijo que sus aranceles podrían significar que los niños estadounidenses deberían tener menos muñecas y lápices, al tiempo que confirmó una historia previamente negada de su primer mandato en 2018 de que no quería inmigrantes de países “de mierda”.

El lunes, Trump culpó en sus redes sociales a las objeciones vocales de Rob Reiner contra el presidente del asesinato del actor y director y de su esposa, Michele Singer Reiner.

Un informe publicado el martes mostraba un mercado laboral que parece cada vez más frágil, aunque la economía en general siga pareciendo estable.

Los empleadores estaban añadiendo un promedio de 122,750 puestos de trabajo al mes durante los primeros cuatro meses de este año. Pero desde que Trump anunció sus amplios aranceles en abril, las ganancias mensuales de empleo han sido de apenas 17,000, mientras que la tasa de desempleo ha subido del 4% en enero al 4.6%.