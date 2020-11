Arecibo. A las 5:00 p.m., a la hora del cierre de los colegios, más de 150 personas aún hacían fila en las afueras de la escuela superior Dra. María Cadilla de Martínez en este municipio para ejercer su derecho al voto.

La fila, literalmente, le daba una vuelta a la estructura del plantel con cientos de personas aguardando pacientemente su turno para entrar a la escuela.

Mientras en la parte interior, la coordinadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marisol Feliciano, anticipaba una noche muy larga al señalar que cada uno de los ciudadanos que había llegado antes de las 5:00 p.m. a la escuela iba a ejercer su voto.

“Mirando la fila que hay afuera, diría que todos ellos van a terminar de votar como a las 8:00 p.m. y nosotros saldremos de aquí muy tarde en la noche”, dijo Feliciano al indicar que le entregarían un boleto amarillo a las personas que esperaban en las afueras del plantel antes de la hora del cierre.

“Te diría que no esperábamos tanta gente por la situación del COVID-19, pero la gente ha venido a votar y han estado felices haciendo la fila y esperando. Desde las 9:00 a.m. esto no ha parado”, apuntó Feliciano.

A su vez, Feliciano confirmó que hubo problemas con tres de las ocho máquinas que procesan las papeletas, pero enfatizó que dicho inconveniente no afectó la flujo de personas ejerciendo su derecho al voto.

“El proceso de votación siguió normal. Las personas siguieron votando, ya que la máquina provee un espacio para colocar las papeletas”, dijo Feliciano. “Luego vinieron unos técnicos y arreglaron las tres máquinas”.

El arecibeño Pedro González, por su lado, llegó como 20 minutos antes del cierre de los colegios y se mostró sorprendido con la cantidad de personas que aguardaban fuera del plantel. “En otras elecciones he venido a votar a esta hora y entraba y salía rápido. No sé si el distanciamiento físico ha tenido algo que ver… Pero voy a hacer la fila sin problemas para ejercer mi derecho”, afirmó González.