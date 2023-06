El gobernador Pedro Pierluisi saldrá mañana, martes, rumbo a Washington para participar de los esfuerzos de cabildeo en favor de la estadidad, particularmente del proyecto de status 2757, un evento coordinado por el exgobernador Ricardo Rosselló.

“Yo mañana, bien temprano en la mañana, salgo a Washington para continuar, porque yo lo he estado haciendo en el pasado, el esfuerzo de cabildeo a favor del HR 2757 así como a favor de que en el Senado federal se radique un proyecto de ley similar al HR 2757. Yo estuve en el Congreso recientemente cuando se radicó ese proyecto. En aquel entonces tuve reuniones con múltiples miembros del Congreso y en este viaje eso es lo que va a ocurrir”, sostuvo el primer ejecutivo a preguntas de la prensa.

El proyecto de status 2757 propone vincular al gobierno federal con un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

Pierluisi dijo que no estará en la isla hasta el viernes. Precisó que el jueves viajará a Nueva York para una actividad e la que estará “compartiendo con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, (Charles Ellis “Chuck” Schumer)”.

Según reportes periodísticos, se prevé que el proyecto 2757 no avance ya que no tiene el respaldo del liderato de la mayoría republicana y se enfrenta a la realidad de que el tema no ha estado en la agenda del Senado.