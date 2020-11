El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, dijo este martes que desconoce cuántos votos hay en unos 174 maletines sin contabilizar encontrados en una bóveda de la agencia en el Coliseo Roberto Clemente.

En el coliseo estuvo ubicada la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), contando esos votos previo al 3 de noviembre.

Cuestionado sobre si estos votos podrían alterar los resultados preliminares que han celebrado algunos candidatos, Rosado Colomer dijo que no podía precisar eso, pero sí reconoció que se trata de “muchos votos”. “Realmente yo no sé cuántos votos hay, yo no hago el análisis de cuánto puede ser la tendencia entre esos maletines o no, sí les puedo decir que hay muchos votos ahí dentro”, señaló.

Rosado Colomer abundó que en contiendas cerradas pudiesen cambiar los resultados.

“Culebra, particularmente, que es un caso (con una ventaja de) dos votos, ahí sí aparecen dos votos”, dijo el presidente de la CEE.

Los maletines serían llevados al edificio de Operaciones Electorales de la CEE, donde se debe realizar un inventario previo al comienzo del escrutinio general pautado para comenzar mañana, miércoles. Operaciones Electorales es la dependencia de la CEE que lleva a cabo el ensamblaje de maletines o la llamada machina, y para las elecciones generales ejecutó esa tarea de manera exitosa.

Rosado Colomer enfatizó en que no se trata de maletines que hallaron hoy de la nada. Más bien, reconoció que estaban “tirados” en la bóveda de la JAVA “desorganizados”.

“Porque no aparecen por arte de magia. Estaban en bóveda. Aquí (en el coliseo) siguieron tirando y tirando. No es que aparecieron tirados. Es que estaban tirados (en la bóveda y nadie los vio)”, explicó Rosado Colomer.

“Estaban desorganizados. Estaban en lugares donde se suponía que había maletines de tripas (con equipo usado el día de las elecciones). Había maletines con papeletas. Donde había maletines de máquinas, aparecieron tres con papeletas. Sabemos a qué precintos corresponde, los colegios todavía no se sabe. No deben aparecer más ninguno”, abundó.

Sin precisar cantidad de papeletas

El Nuevo Día supo que no hay maletines correspondientes a cada uno de los 110 precintos de las elecciones generales, pero hay algunos de precintos de San Juan.

“Al momento, hay del precinto 1 y 2 de San Juan, pero lo que se halló fueron papeletas protestadas. Todavía no se termina con la verificación de todos los maletines. No hay de todos los precintos , pero sí hay de bastantes más de 40 precintos”, dijo una fuente de este diario.

“La cantidad de papeletas en estos maletines no es precisa. No hay un standard porque la JAVA funciona a base de las solicitudes de los electores y de las categorías correspondientes que haya solicitado el elector”, añadió la fuente, aclarando que JAVA trabaja voto adelantado por correo, a domicilio o en un hospital, de los confinados y el de precinto.

De los 174 maletines que ya ha hallado la CEE, alrededor de 100 ya habían sido localizados ayer, según reseñó El Nuevo Día luego de una reunión del pleno del ente electoral.

Rosado Colomer reiteró su insatisfacción con la JAVA, en ente de la CEE a cargo de todo el manejo del voto ausente y el voto adelantado. Previo a las elecciones generales, cuatro de los cinco comisionados electorales así como expertos en materia electoral habían advertido que la JAVA no estaba apta para atender una avalancha de solicitudes de voto ausente y de voto adelantado como las que posibilitó el nuevo Código Electoral. Finalmente, la JAVA debió manejar más de 227,000 solicitudes de voto ausente y de voto adelantado.

Cuestionado sobre este hecho, Rosado Colomer rechazó que era previsible el descalabro de la JAVA, que en estas elecciones tuvo un rol protagónico y vital.

“No, porque tuvo cinco gerentes de los cinco partidos que son cinco personas que están pensando cómo administrar esto. Y hacer cambios drástico a tan corto tiempo de la elección era prácticamente imposible. Recuerda que JAVA empieza su evento el 19 de septiembre”, afirmó.

“El problema fue uno de manejo de inventario. Aquí realmente en las bóvedas había una desorganización tan grande que tuvimos que esperar a descargar las bóvedas para ver realmente dónde era que estaban los maletines”, agregó.

Pide confianza

Pese a la falta de controles internos y de un inventario certero en la JAVA, el presidente de la CEE dijo que los electores podían confiar en los resultados preliminares que se han divulgado hasta el momento.

“El pueblo puede estar tranquilo. Aquí no se ha perdido ni un solo voto. Aquí lo que hay es falta de contar esos votos. En el recogido del closet encontramos esos maletines que van a ser contabilizados. Eso es lo bueno del escrutinio”, sostuvo.

Rosado Colomer descartó que hayan incidido en la debacle de la JAVA el haber aprobado medidas que le imprimían mayor cargo. A medida que se recibían más solicitudes para voto ausente y voto adelantado, el pleno de la CEE determinó que la JAVA también debía llamar a los electores que no acompañaran sus papeletas votadas por correo con una identificación válida. También se permitió que llegaran hasta el coliseo electores con sus papeletas o que acudieran a buscar boletas.

“Eso se atendía con cinco representantes uno de cada partido”, dijo Rosado Colomer.

Durante los trabajos que conducía la JAVA, Rosado Colomer se mostró confiado en la labor que hacían bajo la dirección de su directora, Vilma Rosado. Al ser preguntado de si se arrepentía de haber confiado, el presidente de la CEE dijo “JAVA tiene un problema que hay que hacerle una reingeniería”.

“Si vamos a mantener este tipo de sistema de votación, con estos volúmenes, tienes que hacer una reingeniería”, afirmó.

“Veo que faltaba organización a unos niveles que yo jamás pensé. Tenemos cinco personas, cinco partidos, cinco mentes”, agregó.

¿Confió demasiado?, se le cuestionó.

“No sé si el término es que confiamos porque sabíamos que necesitaban ayuda y estábamos todos aquí. Las reuniones se hacían aquí”, contestó.