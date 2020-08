Loíza - La frustración que algunos electores sintieron la semana pasada por no poder votar en este municipio la semana pasada resultó en una motivación mayor para participar en la reanudación de las primarias esta mañana.

Así lo manifestaron algunas de las primeras personas en la extensa fila que formó antes de que se abrieran los tres colegios de votación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la escuela Guillermina Rosado, en Villas de Loíza.

“Vinimos dos y tres veces (el domingo pasado). Hoy madrugamos. Hicimos (los turnos) dos y tres”, manifestó Maritza Estrada, en compañía de su madre Luz María Ramos.

"Fue frustrante lo que pasó, pero es importante que se ejerza el voto, no importa el día", agregó. "No nos hizo pensar en no venir hoy. Al contrario. Nos motivó más".

Cuando se le preguntó por qué, Ramos intervino para manifestar que “pensamos que podía haber fraude o algo y entonces nos dio ánimo a venir más temprano”.

Por su parte, Olga Carrasquillo dijo que no llegó a venir al centro de votación al ver la situación en las noticias, pero no dejó de molestarse por lo ocurrido.

"Eso no me quitó ánimos esta semana. Al contrario, me dio más ánimos para venir a elegir lo que debemos de elegir, porque en realidad así uno da la oportunidad de dar el cambio y colocar las personas que en realidad uno entiende tiene que colocar", abundó.

Este centro de votación, la unidad 6, tiene tres colegios para 1,070 electores, por lo que es el más grande de todo Loíza, informó Jannette Ledaux, quien indicó que todos los materiales llegaron en orden.

No obstante, explicó que la dilación de unos 20 minutos en comenzar se debió a que algunos voluntarios se fueron a última hora y se retrasaron en el conteo de papeletas.

El PNP tiene primarias por la candidatura a la alcaldía de Loíza, entre Lymarie Escobar Quiñones y Ángel Coriano Cruz.

La fila en los colegios del PNP eran significativamente mayor a los colegios del PPD en la escuela Guillermina Rosado de Loíza.

Mientras, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, no tiene retador en el Partido Popular Democrático (PPD), que tenía una fila significativamente menor de electores en comparación con el PNP.

Los dos colegios de votación del PPD abrieron puntual a las 8:00 a.m.

Uno de los primeros en llegar fue Alex Larregui, quien hizo los trámites en su trabajo para poder ejercer su derecho al voto.

“(El domingo pasado) vine por la tarde. Cuando llegué, a las 2:30, no habían llegado las papeletas y nos dijeron que viniéramos hoy para poder votar. Vi todo bien. Llegué temprano porque tengo que trabajar”, afirmó.