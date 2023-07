La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) informó hoy que no acogió la solicitud del doctor César Vázquez Muñiz, presidente del Partido Proyecto Dignidad (PD), para que se iniciara una investigación contra el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El pasado 21 de junio, el Proyecto Dignidad había solicitado a la OEG que realizara una investigación sobre las expresiones de Emanuelli Hernández en una vista pública sobre el Proyecto del Senado 495, que propone se requiera la autorización de, al menos, uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años para practicarse un aborto.

La colectividad reclamaba que en la acalorada discusión que se suscitó entre la senadora Joanne Rodríguez Veve y Emanuelli Hernández, en la vista pública del pasado 25 de mayo, el Titular de Justicia hizo expresiones “discriminatorias” en su contra cuando en el intercambio le dijo a la legisladora que se refería “al movimiento al que usted pertenece y un grupo de personas que son fundamentalistas”.

“Las expresiones del secretario de Justicia, al usar el lenguaje ‘el movimiento al que usted pertenece’ durante la audiencia pública, celebrada el pasado 25 de mayo de 2023, ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, en el contexto de la evaluación legislativa del Proyecto del Senado 495 y dirigidas directamente a la portavoz de Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve, constituyen expresiones públicas de naturaleza político partidistas, las cuales el secretario Emanuelli Hernández está impedido de llevar a cabo”, reclamó Vázquez Muñiz.

En cambio, el titular de Justicia había asegurado no tener “ningún inconveniente” con la solicitud del PD.

“Como secretario de Justicia, respeto el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como asociación y culto. Jamás censuraría a quienes no coinciden con mis opiniones. Siempre he desempeñado mis funciones con integridad, objetividad y ética, y así lo continuaré haciendo. Por lo cual no tengo ningún inconveniente con cualquier curso de acción”, finalizó.