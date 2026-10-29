Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.

Fallece el exsenador popular Eudaldo Báez Galib. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.

1 / 3 | Fallece el exsenador popular Eudaldo Báez Galib. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. - Archivo

El exsenador y ex secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, falleció en la mañana de este jueves, confirmó el secretario general de la colectividad Manuel Calderón Cerame.

“En la mañana de hoy, José Báez Rivera (hijo de Báez Galib) nos ha confirmado el fallecimiento de Eudaldo Baez Galib. Lamentamos profundamente la pérdida de un gran patriota”, expresó Calderón Cerame, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Este diario supo que el exsenador, que tenía 87 años, sufrió una caída recientemente, la cual le generó complicaciones de salud.

Báez Galib nació en 1939 en Mayagüez. Fue senador por el PPD de 1993 a 2005.

Previamente, fue comisionado electoral del PPD en la década de 1980, bajo la presidencia del exgobernador Rafael Hernández Colón.

Báez Galib se distinguía por su profundo y analítico pensamiento. A diferencia de otros políticos, Báez Galib acostumbraba financiar de su propio bolsillo sus campañas políticas.