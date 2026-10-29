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Fallece el exsenador popular Eudaldo Báez Galib

El también ex secretario general del Partido Popular Democrático tenía 87 años

29 de octubre de 2026 - 10:12 AM

Updated At

Actualizado el 29 de octubre de 2026 - 10:20 AM

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Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.Báez Galib fue miembro fundador y ex copresidente de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil.Reconocido por su peso intelectual dentro del PPD, Eudaldo Báez Galib (izquierda) dejó su huella en el ámbito jurídico y en la vida pública de Puerto Rico.
1 / 3 | Fallece el exsenador popular Eudaldo Báez Galib. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. - Archivo
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El exsenador y ex secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, falleció en la mañana de este jueves, confirmó el secretario general de la colectividad Manuel Calderón Cerame.

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“En la mañana de hoy, José Báez Rivera (hijo de Báez Galib) nos ha confirmado el fallecimiento de Eudaldo Baez Galib. Lamentamos profundamente la pérdida de un gran patriota”, expresó Calderón Cerame, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Este diario supo que el exsenador, que tenía 87 años, sufrió una caída recientemente, la cual le generó complicaciones de salud.

Báez Galib nació en 1939 en Mayagüez. Fue senador por el PPD de 1993 a 2005.

Previamente, fue comisionado electoral del PPD en la década de 1980, bajo la presidencia del exgobernador Rafael Hernández Colón.

Báez Galib se distinguía por su profundo y analítico pensamiento. A diferencia de otros políticos, Báez Galib acostumbraba financiar de su propio bolsillo sus campañas políticas.

Como parte de su faena legislativa, se distinguió por la revisión al Código Civil de Puerto Rico, por impulsar legislación para la celebración de una Asamblea Constituyente y por la defensa de los derechos laborales y civiles.

Tags
Eudaldo Báez GalibPartido Popular DemocráticoPPD
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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