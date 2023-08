El alcalde de Miami, Francis Suarez, el único aspirante latino a la candidatura presidencial de Estados Unidos, apuesta al poder electoral de los puertorriqueños y los hispanos en las elecciones de 2024, afirmando que jugarán “un gran papel en la decisión de quién gane” la contienda.

Durante una visita a Puerto Rico, el republicano sostuvo hoy, jueves, que los votos electorales de los boricuas podrían resultar esenciales en la determinación final de quién se convierta en el candidato presidencial por su partido.

“Hay muchos puertorriqueños que viven en mi ciudad, muchos que viven en el estado de la Florida, y muchos que viven en el resto del país”, expresó Suarez, hijo de inmigrantes cubanos. “Es un voto clave”.

Suarez señaló que ha sido el primer precandidato en visitar el archipiélago. Indicó que, durante su visita, se reunió con líderes republicanos y legisladores locales. Además, tuvo un evento de recaudación de fondos.

“Hay un error en decir que los puertorriqueños son demócratas o republicanos”, manifestó el precandidato en una entrevista en un salón en el restaurante La Central, en el Distrito T-Mobile. “Yo creo que, como cualquier otra nacionalidad, son individuales, desde el punto de vista de que depende del líder, depende de la política del líder, depende de la influencia del líder cómo vota esa población”.

Más de una decena de republicanos buscan la nominación presidencial, incluyendo el expresidente Donald Trump, quien lidera las encuestas, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Entretanto, en el bando de los demócratas, el presidente Joe Biden solo enfrenta dos contrincantes.

Suarez reconoció que no es tan conocido como otros aspirantes republicanos, por lo que considera que “tengo que utilizar cada oportunidad para poder conectar y expresarme”. Según Associated Press, ningún alcalde incumbente ha sido elegido como presidente.

A preguntas sobre la más reciente acusación contra Trump, quien enfrenta cargos federales por conspirar y obstruir las elecciones de 2020, el alcalde expresó frustración por que haya “tanto enfoque en el expresidente y algo que pasó en el pasado”.

“Yo me quiero enfocar en el futuro y cómo mejorar este país”, puntualizó. “Yo soy un candidato muy diferente, muy fresco en la forma en cual luzco, en la forma en cual hablo, en la forma en cual me enfoco en las cosas positivas”.

Francis Suarez es uno de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. (Vanessa Serra Díaz)

¿Quién es Francis Suarez?

Suarez es el alcalde número 43 de la ciudad de Miami, donde habitan unas 450,000 personas. Fue elegido por primera vez en 2017 y reelegido en 2021 con el 79% de los votos.

Se describió como un candidato con una “trayectoria de unificar”. “Salí electo con 85%, reelecto con 80%, en una ciudad en la cual hay republicanos, demócratas, independientes”, dijo Suarez, el primer alcalde de Miami nacido en la ciudad. “Eso significa que mi política es a base de solucionar problemas, no culpabilizar al otro”.

Suarez ha sido propulsor de las criptomonedas y, en 2021, anunció que aceptaría su salario en la divisa digital Bitcoin. Miami, dijo el alcalde, se ha enfocado en promover la economía digital.

“Sabemos que la economía del futuro va a ser la inteligencia artificial, la computación a nivel masivo, la criptomoneda, y, obviamente, hay algunas compañías que van a tener éxito y hay compañías que van a fallar”, indicó Suarez. “Lo importante es que incorporamos una tecnología o una atmósfera en la cual compañías de tecnología puedan contratar gente, puedan crecer”.

También, ha hablado sobre el impacto del cambio climático en su ciudad. En 2019, escribió, junto con el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, una columna para el periódico The New York Times sobre cómo Miami maneja los efectos del calentamiento global.