Gabriel Hernández asegura que no tiene contrincante para presidir la Federación de Alcaldes

“Aspiro a presidir nuevamente la Federación de Alcaldes, pero es una decisión de los compañeros alcaldes, no es una decisión mía. (...) No he escuchado que ningún compañero tenga interés. Sin embargo, sí he recibido el respaldo de los compañeros alcaldes en su mayoría, que se han comunicado conmigo respaldando nuestra ejecutoria”, expresó el alcalde reelecto de Camuy a las afueras de la sede del PNP, en Hato Rey.